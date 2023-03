Malezijo prizadele obsežne poplave

Malezijo so po večdnevnem močnem deževju prizadele poplave, ki so zahtevale najmanj štiri življenja, skoraj 41 tisoč ljudi pa so evakuirali, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile malezijske oblasti.

Poplave so prizadele šest zveznih držav, razmere pa so najhujše na jugu zvezne države Johor, ki meji na Singapur. Oblasti so vzpostavile več kot 200 zavetišč za ljudi, ki so se morali umakniti zaradi poplav, je sporočila nacionalna agencija za obvladovanje naravnih nesreč.

Za ta del leta neobičajno močno deževje se še nadaljuje, kar ovira prizadevanja za pomoč prizadetim prebivalcem, so sporočile oblasti. Poplave v Maleziji so sicer v letni monsunski sezoni med oktobrom in marcem pogoste, poroča AFP.

