Novozelandska vlada razmišlja o razglasitvi izrednih razmer #video

Zaradi tropske nevihte Gabrielle z močnim vetrom in dežjem, ki je danes dosegla Novo Zelandijo, je brez elektrike ostalo 58 tisoč gospodinjstev, večinoma na Severnem otoku, odpovedali so več sto poletov. Izredne razmere so razglasili v devetih regijah Severnega otoka, na katerem živi skoraj tretjina od 5,1 milijona prebivalcev te otoške države.

Čeprav je nevihta, preden je dosegla sever države, oslabela, na svoji poti podira drevesa in električne drogove, poškodovala je tudi ceste, saj veter dosega hitrost do 140 kilometrov na uro. Veter s hitrostjo 110 kilometrov na uro pa je bil tako močan, da se je zaradi njega celo zibal pristaniški most v največjem novozelandskem mestu Auckland, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V središču Aucklanda so evakuirali prebivalce iz 50 stanovanj, saj so se bali, da se bo zaradi močnega vetra zrušila stolpnica. Nekaj tednov po uničujočih poplavah se v mestu bojijo tudi novih zemeljskih plazov in poplav, poroča časnik New Zealand Herald. Evakuacije so potekale tudi drugod po državi.

Kaos v potniškem prometu

Vreme je povzročilo kaos v potniškem prometu, saj so odpovedali številne redne polete, vlake in avtobuse. Nacionalni letalski prevoznik Air New Zealand je sporočil, da so doslej odpovedali 509 poletov, prizadetih pa je okoli deset tisoč mednarodnih letalskih potnikov. Pričakujejo, da bodo v torek znova vzpostavili normalen promet, medtem ko naj bi bilo najhuje v noči na torek in v torek zjutraj.

Foto: Reuters Novozelandski minister za izredne razmere Kieran McAnulty je dejal, da je bil današnji dan težek zaradi zelo nevarne kombinacije močnega vetra in močnega dežja. Opozoril je, da bi bilo v teh razmerah nevarno poskušati popraviti električno omrežje.

Novozelandski premier Chris Hipkins je na novinarski konferenci medtem opozoril, da se bodo "razmere poslabšale, preden se bodo izboljšale". Prebivalce je pozval, naj bodo pripravljeni in če je le mogoče, naj ostanejo doma.

Bodo razglasili izredne razmere?

Vlada po njegovih besedah razmišlja o razglasitvi izrednih razmer na ravni celotne države, kar bi se zgodilo šele tretjič v njeni zgodovini, a za zdaj za to še ni potrebe. Napovedal je 11,5 milijona novozelandskih dolarjev (6,78 milijona evrov) vreden paket pomoči za obnovo.

Policija je sporočila, da pogrešajo osebo, ki je s čolna danes zjutraj poslala klic na pomoč severno od Aucklanda.

Foto: Reuters Auckland, ki je z 1,6 milijona prebivalcev največje mesto v državi, sicer še vedno okreva po uničujočih poplavah, ki so konec januarja zahtevale štiri življenja.