V Italiji se v petek obetajo hude motnje v prometu, kajti napovedanih je več stavk, ki bodo vplivale na šolarje, voznike, potnike in letališke storitve, tudi na beneškem letališču Marco Polo. Italijanski mediji so dan poimenovali črni petek, saj je po vsej državi načrtovana vrsta sindikalnih akcij z zahtevo po višjih plačah, podaljšanju pogodb in boljših delovnih pogojih.

Kaos v Milanu in Rimu?

V lokalnem potniškem prometu bo štiriurna stavka po vsej državi vplivala na storitve v večjih mestih, vključno z Milanom in Rimom, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Stavko organizira sindikat Faisa-Confail z zahtevo po zvišanju plač in bo vplivala na potnike na avtobusih, podzemni železnici in tramvajih.

V Rimu je pričakovati zamude v javnem potniškem prometu v času med 8.30 in 12.30, v Milanu pa med 8.45 in 12.45.

Stavka na letališču, ki ga uporablja veliko Slovencev

Poleg tega so zaposleni na milanskih letališčih Linate in Malpensa ter na beneškem letališču Marco Polo za petek napovedali 24-urno stavko, kar bo povzročilo morebitne zamude letov in odpovedi letaliških storitev.

Zamujali bodo tudi vlaki

Močno bo prizadet tudi železniški promet, saj bodo danes zvečer ob 21. uri člani sindikata RFI transport Cub, ki so zadolženi za vzdrževanje železnic, začeli 24-urno stavko. Do prekinitve dela prihaja v času intenzivnih del na številnih odsekih železniške infrastrukture. V času stavke je pričakovati motnje v železniškem prometu.

Do motenj pa lahko pride tudi v učnem procesu v šolah, saj je Konfederacija evropskih samozaposlenih delavcev razglasila celodnevno prekinitev dela za učitelje in vse vzgojno osebje v občinskih šolah vseh stopenj, še poroča Ansa.