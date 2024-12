V Italiji danes poteka 24-urna stavka, ki so jo sindikati organizirali v znak protesta proti vladnemu osnutku proračuna za leto 2025. Stavka je ohromila javni potniški promet v večjih mestih, omejeno je bilo delo v bolnišnicah in šolah, stavkalo pa je tudi osebje javne radiotelevizije RAI. V več mestih poročajo o spopadih protestnikov s policijo.

V Torinu so izbruhnili spopadi med študenti in policisti, medtem ko so protestniki na shodu v Rimu, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi, po navedbah očividcev proti stavbi ministrstva za promet izstrelili rakete za ognjemet. Podpredsednik italijanske vlade in minister za promet Matteo Salvini sindikatom, ki so pozvali k stavki, očita, da želijo državo pahniti v kaos.

Sindikati medtem še naprej opozarjajo, da je vladni osnutek proračuna za prihodnje leto neprimeren za reševanje težav države. Želijo si sprejetje ukrepov, ki bi okrepili kupno moč zaposlenih in upokojencev ter povečali financiranje zdravstva, izobraževanja in javnih storitev.

Zaradi nasprotovanja osnutku proračuna so sindikati že večkrat pozvali k stavki. Zadnja večja stavka je potekala konec novembra, na njej pa je po ocenah sindikatov sodelovalo pol milijona ljudi. Stavka je ohromila delo v zdravstvu, šolah, javni upravi, tovarnah, sodstvu in trgovinah. Tudi takrat so poročali o spopadih protestnikov s policijo.