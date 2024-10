Nova stavka zaposlenih, ki so v najstarejši evropski avtomobilski tovarni spet na čakanju, napoved rekordno nizke proizvodnje vozil po letu 1958 in selitev dela iz Italije v vzhodnoevropske države – podoba Torina, nekoč enega centrov evropske avtomobilske industrije in sedež italijanskega ponosa Fiata, se hitro spreminja. Kako dolgo bodo v severni Italiji sploh še izdelovali avtomobile?

Torino ima najstarejšo avtomobilsko tovarno v Evropi. Pred 125 leti je tam družina Agnelli ustanovila Fiat, leta 1939 pa so odprli tovarno Mirafiori. Na otvoritvi je imel govor tudi Benito Mussolini, ki pa je zaradi hladnega vzdušja med delavci – strah pred vojno, političnimi ukrepi in vse višjimi cenami hrane – hitro zapustil prizorišče. Prvi avtomobil iz tovarne bi moral biti fiat 700, a je projekt ustavil izbruh druge svetovne vojne. Po vojni so proizvodnjo začeli s fiatom 500 "topolinom".

Foto: Fiat

Danes je položaj Fiata v italijanski družbi in gospodarstvu povsem drugačen, kar nazorno kaže prav stanje najstarejše torinske avtomobilske tovarne.

Mirafiori danes izdeluje električnega fiata 500e in dva Maseratijeva športna avtomobila. To so trije izjemno nišni modeli, ki ne morejo izkoriščati proizvodnih kapacitet legendarne tovarne. V njej je danes zaposlenih 2.800 ljudi.

"Tovarno so že zaprli. Občasno jo odprejo nazaj," je sarkastično za Reuters povedal Giacomo Zulianello, delavec v tovarni in predstavnik enega od sindikatov zaposlenih.

Foto: Reuters

Zaposleni na čakanju

Mirafiori, ki je nekoč zaposloval okrog 60 tisoč ljudi in je letno izdelala tudi po milijon avtomobilov, je zdaj le še senca nekdanjega blišča. Do 1. novembra je delo v tovarni ustavljeno, saj za nove avtomobile ni dovolj naročil. Zaposleni delavci na čakanju prejemajo po 1.100 evrov plačila neto, redna plača je v povprečju znašala okrog 1.600 evrov.

Katere avtomobile Stellantis izdeluje v Italiji in katere v tujini?

Torino: fiat 500e, maserati granturismo, maserati grancabrio, fiat 500 hibrid (2025)

fiat 500e, maserati granturismo, maserati grancabrio, fiat 500 hibrid (2025) Piedmonte: maserati grecale, alfa romeo giulia, alfa romeo stelvio

maserati grecale, alfa romeo giulia, alfa romeo stelvio Pomigliano : alfa romeo tonale, fiat panda, dodge hornet

: alfa romeo tonale, fiat panda, dodge hornet Melfi: fiat 500X, jeep renegade, jeep compass

fiat 500X, jeep renegade, jeep compass Poljska: fiat 600, alfa romeo junior, jeep avenger, leapmotor T03

fiat 600, alfa romeo junior, jeep avenger, leapmotor T03 Turčija: f iat tipo, fiat dobloSrbija: fiat grande panda

iat tipo, fiat dobloSrbija: fiat grande panda Maroko: fiat topolinoŠpanija: lancia ypsilon

Foto: Fiat

Foto: Fiat

Desetletja Fiatovih nakopičenih težav

Težave s proizvodnjo niso sicer nič zares novega. Fiat je danes daleč od nekdanjega blišča. Za preživetje so leta 2014 požrli del ponosa in vstopili najprej v koncern s Chryslerjem, nato pa leta 2021 še s PSA Peugeot Citroenom.

Fiatove avtomobile danes sicer zasnujejo in oblikujejo v Italiji, toda tehnična platforma je francoska. Stellantis v iskanju kar najnižjih stroškov seli proizvodnjo mnogih ključnih modelov v vzhodnoevropske države ali celo v Afriko. Srb, Poljak ali Maročan na uro stanejo mnogo manj kot Italijan.

Po besedah Carlosa Tavaresa naj bi selitev proizvodnje alfe romeo junior iz Poljske v Italijo povišala maloprodajno ceno za deset tisoč evrov. Stellantis bo tudi električne avtomobile svoje kitajske znamke Leapmotor izdeloval na Poljskem. Zato danes ne poka le v Torinu, temveč tudi v drugih italijanskih mestih, ki imajo preostale avtomobilske tovarne pod Stellantisom. Novembra bodo tako v več tovarnah (Pomigliano, Termoli in Pratola Serra) omejili proizvodnjo pande – lani avgusta so prodali še več kot 6.500 pand, letos le še okrog 3.800.

Torino se spreminja, a mesto z okolico je še vedno tesno povezano z avtomobilizmom

Torino je v zadnjih štirih desetletjih izgubil že štiri avtomobilske tovarne. Prva med njimi je bila že leta 1982 tovarna Lingotto z znamenito testno stezo na strehi. Torino se je začel spreminjati iz industrijskega mesta v središče, ki odpira vrata turizmu, univerzam in akademijam. Toda v mestu in okolici, kjer živi 2,2 milijona ljudi, je z avtomobilskim sektorjem neposredno še vedno povezanih od 50 do 60 tisoč ljudi.

Povprečna starost zaposlenih v tovarni Mirafiori je okrog 57 let. Mladih delo v tovarni pretirano ne zanima. Izhodišča so trenutno, ko tovarna večji del časa miruje, za nove kadre niso spodbudna. Letos bodo očitno v tovarni izdelali manj kot pol milijona avtomobilov, kar je najmanj po letu 1958.

Foto: Fiat

Bo tovarno rešil hibridni fiat 500?

Središče inženirskega razvoja za Fiat, Alfo Romeo ali Lancio ni več v Italiji. Mirafiori ostaja spomenik nekdanjemu italijanskemu avtomobilizmu, ki je cvetel v povojnih časih. Tovarna se razprostira na več kot dveh milijonih kvadratnih metrov. Zulianello do svojega mesta na proizvodni liniji čaka 15 minut dolg sprehod skozi zapuščene prostore.

Stellantis sicer v tovarno še polaga upe. Mirafiori bo konec prihodnjega leta začel proizvodnjo hibridnega fiata 500. Električni je bil preprosto predrag za tisto, kar je nudil. Tovarna izdeluje tudi menjalnike za električna in hibridna vozila. Tam je tudi reciklažni center za avtomobilske dele in laboratorij za razvoj baterij.

Sredi Torina tudi kitajski mini šov

Nedavno smo v Torinu prisostvovali na uradnem razkritju evropskih ambicij kitajskega velikana Dongfenga. Kitajci so si privoščili svoj mali šov nedaleč od tovarne Mirafiori. Italijanska vlada, ki se podobno kot nemška boji socialnih nemirov ob vse bolj izrazitih težavah z izkoriščenostjo domačih avtomobilskih tovarn, si krčevito prizadeva v Italijo privabiti tuje investitorje. Na vrhu seznama želja so predvsem kitajska podjetja.