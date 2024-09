Kmalu stavka pri Stellantisu? Delo za Srbe, Poljake, za Italijane pa vse manj.

Avtomobilska industrija, nekoč gonilo italijanskega gospodarstva, ni več v dobri kondiciji. Stellantis je lani v italijanskih tovarnah izdelal še 750 tisoč avtomobilov, projekcije za letos kažejo na proizvodnjo vsega 500 tisoč avtomobilov. V prvem polletju je velik upad proizvodnje doletel skoraj vse njihove tovarne v Italiji, v povprečju pa se je proizvodnja zmanjšala za 25 odstotkov.

Tovarne so letos že večkrat prekinile delo. Med razlogi je bilo tudi zmanjšano povpraševanje po avtomobilih, še posebej po električnih iz Stellantisovega koncerna. Medtem ima koncern tudi mnoge tovarne v tujini, med drugim tudi v Srbiji in na Poljskem. Prav tam bodo sestavljali tudi električne avtomobile svojega kitajskega partnerja Leapmotor. Zunaj Italije izdelujejo tudi jeep avenger in alfo romeo junior.

Italijanska vlada v številnih sporih s Stellantisom

Italijanska vlada je že več mesecev v sporu z vodstvom Stellantisa. Najbolj je odmeval zaplet z imenom nove alfe romeo, naziv milano italijanskim politikom ni bil všeč, saj naj bi zavajal kupce z domnevnim italijanskim poreklom avtomobila. Po uradnem razkritju avtomobila so ga preimenovali v junior. Te alfe ne bodo proizvajali v Italiji.

V Rimu želijo letno avtomobilsko proizvodnjo v Italiji spet vrniti na raven milijon vozil. Iz tega razloga so tudi že začeli pogajanja, da bi tovarno pri naših zahodnih sosedih postavili kitajski proizvajalci.