V Italiji splošna stavka proti osnutku proračuna za leto 2025

V Italiji danes poteka splošna stavka, ki jo v znak protesta proti vladnemu osnutku proračuna za prihodnje leto organizirata sindikata UIL in CGIL. Po vsej Italiji se je na ulicah zbralo več kot 500 tisoč ljudi. Stavka je ohromila delo v zdravstvu, šolah, javni upravi, tovarnah, sodstvu in trgovinah. Poročajo tudi o spopadih protestnikov s policijo.

Sindikata CGIL in UIL sta prepričana, da je osnutek proračuna neprimeren za reševanje težav države. Pri tem sta izrazila željo po krepitvi kupne moči zaposlenih in upokojencev ter povečanju financiranja zdravstva, izobraževanja in javnih storitev. Sindikat CSIL v stavki ne sodeluje, saj meni, da gre za populističen protest v času, ko osnutek proračuna še ni dokončan.

Stavka traja predvidoma osem ur, razen v prometnem sektorju, za katerega je podpredsednik italijanske vlade in minister za promet Matteo Salvini odredil, da lahko traja le štiri ure, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Osemurna stavka med drugim vpliva na zdravstvo, pošte, šole, javno upravo, sodstvu, trgovine in tovarne. Za štiri ure pa bodo ustavljeni avtobusni prevozi, podzemne železnice, tramvaji ter pomorski in zračni promet. Italijanski letalski prevoznik ITA je zaradi stavke sporočil, da je že odpovedal 109 letov.

Železniški promet medtem ni prizadet, saj so zaposleni na železnicah stavkali že konec tedna, zakonodaja pa jim prepoveduje ponovno stavko v tako kratkem času.

Napovedani tudi protesti

V času stavke so v približno 40 mestih napovedani tudi protesti. Po vsej Italiji se je več kot pol milijona protestnikov odločilo, da bodo na ulicah branili svobodo in pravice vseh, je dejal vodja sindikata CGIL Maurizio Landini.

Landini je na shodu v Bologni poudaril, da morajo vsi sodelovati v boju proti nepravičnosti, češ da je treba državo obrniti na glavo. Na shodu v Neaplju pa je vodja sindikata UIL Pierpaolo Bombardieri dejal, da so demokratični in mirni protesti tudi odgovor na žalitve Salvinija, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V Torinu poročajo o spopadih med policijo in protestniki, med katerimi so bili študenti in propalestinski aktivisti. V središču mesta so protestniki v policijo metali jajca in solzivec. Skušali so vstopiti na ograjeno železniško postajo Porta Nuova, kjer so se spopadli s policisti. Drugi skupini študentov in aktivistov je uspelo vstopiti na postajo Porta Susa, kjer so protestirali na železniških tirih.