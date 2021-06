V Moskvi covid-19 zahteval največ življenj od začetka epidemije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Moskvi je v zadnjih 24 urah umrlo 144 covidnih bolnikov, kar je najvišje dnevno število v ruski prestolnici od začetka epidemije, kažejo uradni podatki. Število žrtev in okuženih narašča tudi v Sankt Peterburgu, kjer so danes zabeležili skoraj 1.300 novih primerov in več kot 100 smrtnih žrtev.