Ta država ukinja vse epidemiološke omejitve

Na Islandiji, kjer so uspešno zajezili širjenje novega koronavirusa in dosegli visoko precepljenost prebivalstva proti covid-19, po 15 mesecih socialnega distanciranja, obveznega nošenja zaščitnih mask in drugih ukrepov danes ukinjajo vse epidemiološke omejitve, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Čuden občutek je, da smo bili tako pogosto tukaj (...), da bi napovedovali strožje ukrepe, zdaj pa jih odpravljamo," je v petek na novinarski konferenci dejala premierka Katrin Jakobsdottir.

V tej otoški državi v severnem Atlantskem oceanu že več kot teden dni ne poročajo o novih primerih okužbe z novim koronavirusom. Uspešna je tudi kampanja cepljenja, saj je vsaj en odmerek cepiva proti covid-19 prejelo skoraj 90 odstotkov prebivalcev, starejših od 16 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V primerjavi z drugimi evropskimi državami ima Islandija, ki šteje 360 tisoč prebivalcev, že dolgo eno najnižjih stopenj incidence, medtem ko je hitrost kampanje cepljenja presegla vse ostale članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Islandija je tako prva država v Evropi, ki je odpravila vse omejitve. Še vedno pa ostajajo v veljavi pogoji za vstop v državo, in sicer je treba predložitvi negativen PCR-test na okužbo z novim koronavirusom. Za tiste, ki niso cepljeni proti covid-19, je obvezna petdnevna karantena in dva negativna PCR-testa. Tisti, ki imajo potrdilo o cepljenju ali so preboleli bolezen, od 1. julija za vstop v državo ne bodo več potrebovali negativnega testa.

Sydney zaradi širjenja okužb v dvotedenski karanteni

Zaradi naraščanja števila novih okužb z novim koronavirusom so danes za celotno avstralsko mesto Sydney razglasili dvotedensko karanteno, poroča britanski BBC. Za več kot milijon prebivalcev središča in vzhodnega dela mesta so že v petek uvedli omejitve. Zaprtje javnega življenja zdaj velja za celo mesto in nekatera okoliška območja, ukrepi pa bodo veljali dva tedna.

V mestu so v zadnjih dneh potrdili več kot 80 novih primerov bolj nalezljive delta različice novega koronavirusa.

Premierka Novega južnega Walesa Gladys Berejiklian je izjavila, da bodo meščani v celotnem Sydneyju in okoliških območjih Blue Mountains, Central Coast in Wollongong morali ostati na svojih domovih do devetega julija.

"Ko gre za bolj nalezljivo različico, kot je delta, tridnevno zaprtje ni dovolj," je dejala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Opozorila je tudi, da se morajo pripraviti na morebitno povečanje števila okužb z v prihodnjih dneh.

V Avstraliji, ki je bila doslej uspešna pri zajezitvi širjenja covid-19, so od začetka pandemije potrdili manj kot 30 tisoč primerov okužbe z novim koronairusom. V državi s približno 25 milijoni prebivalcev je doslej umrlo manj kot tisoč covidnih bolnikov, poroča AFP.