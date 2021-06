Dobra novica za sosede: nekateri ukrepi se ukinjajo za vse

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odpravo nočne omejitve gibanja za Dolino Aoste je v petek napovedal italijanski minister za zdravje Roberto Speranza. Ta dežela na severozahodu Italije bo namreč iz t. i. rumenega prešla v belo območje in se tako pridružila preostanku države. Trenutno tam med polnočjo in peto uro zjutraj še velja prepoved gibanja na prostem, obiski pri prijateljih ali sorodnikih pa so omejeni na štiri odrasle.

Da v državi od ponedeljka ne bo več treba nositi zaščitnih mask na prostem, razen, kjer se zbira veliko ljudi in prihaja do gneče, je medtem že pred dnevi napovedala italijanska vlada. Na sploh bodo po vsej Italiji odslej veljale le še najnižje oziroma najosnovnejše zdravstvene omejitve. Maske sicer ostajajo obvezne v zaprtih prostorih in na javnem prevozu.

Oblasti svarijo, da kljub velikemu zmanjšanju tako novih okužb kot tudi smrti zaradi covid-19, predvsem na račun cepljenja in toplega poletnega vremena, vojna s pandemijo novega koronavirusa še ni dobljena. Posebno nevarnost predstavljajo nove različice virusa, kot je delta, ki v Italiji zdaj predstavlja že okoli 17 odstotkov vseh okužb s koronavirusom. A vendarle je sedemdnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev po nedavnih podatkih padla na zgolj 12.

Spričo ugodnih trendov na skorajšnje ponovno odprtje plesišč upajo tudi lastniki nočnih klubov v Italiji. Po nekaterih napovedih naj bi se to, vsaj deloma, zgodilo že v začetku julija.

Več italijanskih medijev poroča, da naj bi zdravstveni strokovnjaki prikimali odprtju plesišč na prostem ob največ 50-odstotni zasedenosti, poleg tega naj bi bil vstop dovoljen le imetnikom covidnih potrdil, torej cepljenim, testiranim ali prebolevnikom. A končno besedo pri tem bo imela vlada.