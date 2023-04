V mošeji v Jeruzalemu spopadi med izraelsko policijo in Palestinci

V mošeji Al Aksa v Jeruzalemu so danes zjutraj izbruhnili spopadi med izraelsko policijo in več deset Palestinci, pri čemer je bilo ranjenih več ljudi, je sporočila izraelska policija. Po njenih navedbah je želela pregnati Palestince, ki so se, oboroženi s pirotehničnimi sredstvi, palicami in kamni, zabarikadirali v mošejo, nato pa so izbruhnili spopadi.

Mošeja Al Aksa leži v vzhodnem Jeruzalemu in je tretji najsvetejši kraj za muslimane, za Jude, ki območju pravijo Tempeljski grič, pa je to najsvetejši kraj. Mošeja je pod muslimansko upravo, Izrael pa je odgovoren za njeno varnost. V skladu s sporazumom z muslimanskimi oblastmi lahko Judje obiskujejo mošejo, a tam ne smejo moliti.

V preteklih letih je bilo območje že večkrat prizorišče obračunov med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami. Foto: Reuters

Palestinci so se zabarikadirali v mošejo

Izraelske varnostne sile so na območje vstopile, saj naj bi se bale, da bi Palestinci napadli judovske obiskovalce spornega območja. Več deset Palestincev, oboroženih s pirotehničnimi sredstvi, kamenjem in palicami, se je namreč zaprlo v mošejo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Ti podžigalci nemirov so se zabarikadirali nekaj ur po zadnji večerni molitvi, da bi motili javni red in oskrunili mošejo," je izraelska policija navedla v izjavi in Palestince označila za "mlade kršitelje zakona in zamaskirane agitatorje". Foto: Reuters

"Po številnih dolgotrajnih in brezuspešnih poskusih, da bi jih s pogovorom spravili ven, so bile policijske sile prisiljene vstopiti v kompleks," je dodala in pojasnila, da so Palestinci ob vstopu policistov v mošejo vanje metali kamenje in streljali pirotehnična sredstva. Aretirali so več kot 350 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Na izraelsko ozemlje izstrelili več raket

Palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki vlada na območju Gaze, je medtem Palestince na Zahodnem bregu pozvalo, naj se "množično odpravijo k mošeji Al Aksa in jo branijo". Po navedbah AFP je bilo po izbruhu spopadov s severnega območja Gaze na izraelsko ozemlje izstreljenih tudi več raket. Izraelska vojska je sporočila, da je pet raket prestregla, štiri druge pa naj bi padle na nenaseljena območja.

Izraelska bojna letala so pozneje v odgovor na obstreljevanje napadla dva Hamasova obrata za proizvodnjo orožja v osrednjem delu Gaze, čemur je sledilo novo raketno obstreljevanje z območja Gaze, zato so izraelska letala izvedla nadaljnje napade, je še sporočila izraelska vojska.