Netanjahu grozi z obsežno operacijo proti Palestincem

"Ustrezen odgovor na terorizem je udariti po njem z vso silo in še dodatno poglobiti naše korenine v naši deželi," je na tedenski seji vlade dejal Benjamin Netanjahu. Kot je napovedal, se bo sestal varnostni kabinet in pripravil obsežno operacijo proti napadalcem in njihovim podpornikom v Vzhodnem Jeruzalemu in tudi na Zahodnem bregu.

Pospešitev gradnje judovskih naselbin

Obenem je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa obljubil pospešitev gradnje spornih judovskih naselbin na zasedenih ozemljih. Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je že pred tem napovedal vojaško ofenzivo Izraela proti arabski večini v Vzhodnem Jeruzalemu.

Mahmud Abas je medtem Izrael danes obtožil, da je tako na Zahodnem bregu kot v Vzhodnem Jeruzalemu prestopil vse meje, in svetovne voditelje pozval, naj to ravnanje nemudoma ustavijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Abas: Mednarodna skupnost mora ustaviti izraelsko agresijo

Mednarodna skupnost mora "zaščititi" palestinski narod in "ustaviti agresijo Izraela", je sporočil udeležencem zasedanja Arabske lige v Kairu, med katerimi sta egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi in jordanski kralj Abdulah II.

Lansko leto je bilo na Zahodnem bregu najbolj smrtonosno, odkar so ZN tam leta 2005 začeli sistematično zbirati podatke o smrtnih žrtvah. Po podatkih AFP je bilo v izraelsko-palestinskem konfliktu samo letos ubitih že najmanj 43 Palestincev, med njimi napadalci, skrajneži in civilisti. V istem obdobju je bilo ubitih devet izraelskih civilistov in en Ukrajinec.

Najbolj smrtnonosen napad v več kot desetletju

Konec januarja je bilo v napadu pred sinagogo v vzhodnem delu Jeruzalema ubitih šest Izraelcev in Ukrajinec, kar je bil najbolj smrtonosen napad na izraelske civiliste v več kot desetletju. Dan pred tem je izraelska vojska na Zahodnem bregu izvedla najbolj krvavo racijo v zadnjih letih in ubila deset ljudi.