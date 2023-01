V streljanju v Jeruzalemu več smrtnih žrtev

Do streljanja je prišlo v soseski Neve Jakov v vzhodnem delu Jeruzalema, ki si ga je Izrael priključil po šestdnevni vojni leta 1967. Izraelska policija je na kraj prispela kmalu po napadu in strelca tudi nevtralizirala.

Napad je prva potrdila izraelska služba za nujno medicinsko pomoč Magen David Adom, ki je poročala o petih smrtnih žrtvah. "Pet je smrtnih žrtev, tri ranjene pa so že odpeljali v bolnišnico," je sporočila in dodala, da so med ranjenimi 70-letnik v kritičnem stanju, 20-letnik v resnem stanju in 14-letnik v zmernem do resnem stanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za povračilni ukrep

Varnostne razmere v Izraelu in na palestinskih območjih so se v zadnjih dneh močno zaostrile. Tiskovni predstavnik na območju Gaze vladajočega gibanja Hamas je sporočil, da gre pri današnjem napadu za povračilni ukrep za racijo izraelske vojske v begunskem taborišču Dženin na Zahodnem bregu v četrtek. V spopadih z izraelskimi vojaki je bilo takrat ubitih devet Palestincev, še 20 pa ranjenih, še poroča dpa.

Na današnji napad v vzhodnem Jeruzalemu so se že odzvale ZDA in ga ostro obsodile. "To je popolnoma grozljivo. Ta očitni teroristični napad najostreje obsojamo. Naša zavezanost varnosti Izraela ostaja trdna in smo v neposrednem stiku z našimi izraelskimi partnerji," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Vedant Patel.