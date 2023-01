Izbruhnil oster spor med veleposlanikoma Izraela in Palestine: "Delujete s popolnim prezirom" #video

V Varnostnem svetu ZN je v četrtek izbruhnil oster spor med veleposlanikoma Izraela in Palestincev. Zasedanje VS ZN so sklicali zaradi torkovega obiska novega izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja v mošeji Al Aksa. Gre za tretji najbolj sveti kraj za muslimane in hkrati najbolj sveti kraj za Jude.

Veleposlanik Izraela pri ZN Gilad Erdan je celotno zasedanje označil kot "patetično" in "absurdno" ter vztrajal, da zanj ni "absolutno nikakršnega razloga", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Sklicati zasedanje Varnostnega sveta o nedogodku je resnično absurdno," je ocenil. Vztrajal je, da je bil obisk povsem legitimen in "v skladu s statusom quo".

Izrael deluje "s popolnim prezirom do Palestincev"

Palestinski veleposlanik pri ZN Rijad Mansur je po drugi strani Izrael obtožil, da deluje "s popolnim prezirom" do Palestincev, VS ZN in celotne mednarodne skupnosti. Članice VS ZN je pozval, naj končno ukrepajo. "Katere rdeče linije mora Izrael še prestopiti, da bo VS ZN končno rekel 'dovolj je dovolj' in ustrezno ukrepal?" jih je vprašal.

Predstavnik ZDA Robert Wood je na zasedanju ponovil stališče Bele hiše, da ZDA nasprotujejo "vsakršnim enostranskim dejanjem, ki predstavljajo odmik od zgodovinskega statusa quo, kar je nesprejemljivo". Obe strani je pozval, naj naredita vse, da povrneta red in mir ter ohranita možnost t. i. rešitve dveh držav.

Torkov obisk mošeje skrajno desnega ministra Ben-Gvirja je razjezil Palestince in arabske države, zahodne vlade – tudi ameriška, ki sicer velja za najtrdnejšo zaveznico Izraela – pa so opozorile, da takšne poteze ogrožajo krhko ravnotežje svetih krajev v Jeruzalemu. Zasedanje VS ZN na to temo so zahtevali Kitajska in Združeni arabski emirati.

Mošeja Al Aksa je tretji najsvetejši kraj za muslimane

Mošeja Al Aksa leži v vzhodnem Jeruzalemu in je tretji najsvetejši kraj za muslimane, ker naj bi tam šel v nebesa prerok Mohamed. Za Jude, ki območju pravijo Tempeljski grič, pa je to najbolj sveti kraj. Mošeja je pod muslimansko upravo, Izrael pa je odgovoren za njeno varnost. V skladu s sporazumom z muslimanskimi oblastmi lahko Judje obiskujejo mošejo, a tam ne smejo moliti.

V zadnjih letih je vse več Judov, večinoma izraelskih nacionalistov, skrivaj molilo na tem mestu, kar Palestinci obsojajo. Ben-Gvir je medtem omenjeni sporazum v preteklosti večkrat kritiziral kot rasističen in diskriminatoren do Judov. Palestinci po drugi strani izraelske oblasti obtožujejo, da želijo razširiti svoj nadzor nad svetim krajem.

Ben-Gvir je sicer od vstopa v parlament aprila 2021 že večkrat obiskal območje, vendar takrat ni bil policijski minister. Sporen obisk takratnega opozicijskega voditelja Ariela Šarona leta 2000 je bil eden glavnih povodov za drugo palestinsko intifado oziroma vstajo, ki je trajala do leta 2005. Ben-Gvirju so tokratni obisk odsvetovali celo izraelski rabini.

VS ZN je v preteklosti sprejel vrsto resolucij o bližnjevzhodnem konfliktu, v katerih je podprl njegovo rešitev z oblikovanjem dveh držav, izraelske in palestinske.