V Izraelu ujeli štiri od šestih pobeglih palestinskih zapornikov

Izraelske oblasti so ujele štiri od šestih palestinskih zapornikov, ki so v začetku tedna pobegnili iz najstrožje varovanega zapora v Izraelu.

V petek pozno zvečer je izraelska policija sporočila, da je v mestu Nazaret na severu države aretirala dva pripadnika skupine Islamski džihad Jakuba Kadrija in Mahmuda Abdulaha Ardaha. Pojasnili so, da se med aretacijo nista upirala. Oblasti so o ubežnikih obvestili tamkajšnji prebivalci, ki so ju videli, kako iščeta hrano po smetnjakih, poročajo tuje tiskovne agencije.

V soboto zjutraj pa so izraelske oblasti sporočile, da so aretirale še dva ubežnika. Prijeli so nekdanjega vodjo vojaškega krila stranke Fatah Zakarijo Zubeidija in pripadnika Islamskega džihada Mohamada Ardaha. Specialne enote so ju aretirale, medtem ko sta se skrivala na parkirišču za tovornjake približno deset kilometrov vzhodno od Nazareta.

Pobegnili skozi predor, ki so ga izkopali pod umivalnikom

Dva od šestih ubežnikov, ki so v ponedeljek pobegnili iz najstrožje varovanega zapora v Izraelu Gilboa, še iščejo. Zaporniki so pobegnili skozi predor, ki so ga izkopali pod umivalnikom, pri tem pa so imeli po poročanju izraelskih medijev tudi pomoč od zunaj. Oblasti so po pobegu sprožile obsežno iskalno operacijo.

Kmalu po petkovih aretacijah dveh zapornikov so na Zahodnem bregu izbruhnili protesti. Izraelska vojska je sporočila, da je z območja Gaze proti jugu Izraela priletela raketa, ki jo je prestregel protiraketni ščit. Izraelska vojska je v odziv izvedla letalske napade na položaje gibanja Hamas na območju Gaze.