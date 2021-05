Na Bližnjem vzhodu začelo veljati premirje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po enajstih dneh medsebojnega obstreljevanja, ki je zahtevalo več kot 240 življenj, večino na območju Gaze, je danes ob 2. uri po lokalnem času začelo veljati premirje med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

Uveljavitev premirja so pred tem v četrtek potrdili tako v kabinetu izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja kot tudi vodilni člani gibanja Hamas, ki nadzira območje Gaze.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij obe strani spoštujeta premirje, pri dosegi katerega je posredoval Egipt. Obe strani sta razglasili zmago v konfliktu, ki je trajal od 10. maja. Premirje velja tudi za drugo najmočnejšo palestinsko oboroženo skupino na območju Gaze Islamski džihad.

Spopadi zahtevali na desetine mrtvih in več sto ranjenih na obeh straneh

Zadnji spopadi so izbruhnili po nekaj tednih napetosti v Jeruzalemu zaradi odločitve izraelskega sodišča o deložaciji palestinskih družin iz objektov, ki so bili pred letom 1948 v lasti Izraelcev. Izraelske varnostne sile so v času svetega muslimanskega meseca ramazan zaprle priljubljeno zbirališče v Starem mestu, v mošejo Al Aksa pa je večkrat vstopila izraelska policija.

Okrog mošeje je bilo več manjših spopadov in protestov, kjer so Palestinci izraelske sile obmetavali s kamenjem, policija pa je streljala z gumijastimi naboji in šok granatami. Nasilje pa se je zaostrilo 10. maja, ko je začel Hamas izstreljevati rakete z območja Gaze.

Izrael je od takrat izvedel več sto letalskih napadov na tarče Hamasa, pri čemer je umrlo več kot 230 Palestincev, tudi več deset otrok. Hamas je proti Izraelu izstrelil več kot 4000 raket, vendar jih večina ni dosegla cilja. Uničila jih je izraelska protiraketna obramba, ali pa so zatavale in padale tudi na Gazo. Kljub temu je bilo na izraelski strani ubitih 12 ljudi. Na obeh straneh je bilo tudi več sto ranjenih.