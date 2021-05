Nasilje v Gazi ne pojenja, prizadevanja za prekinitev ognja brez uspeha #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smrtonosno nasilje na območju Gaze se nadaljuje že deseti dan zapored. Izrael je sporočil, da je ponoči obstreljeval domove več Hamasovih poveljnikov in poskušal večkrat ubiti vodjo vojaškega krila gibanja Mohameda Deifa. Nove rakete so obenem poletele iz Gaze proti Izraelu. Prizadevanja za prekinitev ognja medtem niso prinesla napredka.

Viri v izraelskih vojaških krogih so povedali, da se operacija v Gazi nadaljuje z vso močjo, saj na mizi za zdaj ni še nobenega konkretnega predloga za prekinitev ognja.

Izraelska vojska je ponoči in danes zjutraj po poročanju tujih medijev in po lastnih navedbah napadla 40 podzemnih ciljev Hamasa na jugu Gaze. Na severu Gaze je bil v napadu na svoj dom ubit novinar radia Al Aksa, ki je povezan s Hamasom. Gre za prvo žrtev najnovejšega vala nasilja na tem območju v novinarskih vrstah. Oborožena palestinska gibanja so medtem iz Gaze proti jugu Izraela izstrelila še okoli 50 raket, od tega deset neuspešno.

V izraelskih napadih je bilo po zadnjih podatkih od 10. maja ubitih najmanj 219 Palestincev, med njimi 63 otrok. V palestinskem raketiranju - izstreljenih je bilo že okoli 3.700 raket - je bilo medtem ubitih 12 ljudi v Izraelu.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je izraelsko obstreljevanje Gaze močno prizadelo gibanje Hamas, ki nadzoruje to območje, in ga potisnilo za več let nazaj. Tako Hamasu kot Islamskemu džihadu, drugi največji oboroženi skupini v Gazi, naj bi zadali "hude udarce, ki jih niso pričakovali".

Pogovori potekajo za zaprtimi vrati

Mednarodna prizadevanja za ustavitev nasilja sicer večinoma potekajo za zaprtimi vrati. Varnostni svet ZN se je v torek zvečer že četrtič razšel, ne da bi sprejel skupno izjavo, a je Francija kmalu zatem skupaj z Egiptom in Jordanijo vložila nov predlog resolucije, ki naj bi pozivala k prekinitvi ognja in humanitarnemu dostopu do Gaze z dvema milijonoma prebivalcev.

Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna medtem vztraja, da ukrepanje VS ZN ne bo ustavilo spopadov, in zatrjuje, da vodi intenzivno diplomacijo iz ozadja, ki naj bi imela več možnosti za uspeh.