Tudi četrta izredna seja Varnostnega sveta Združenih narodov o nasilju na Bližnjem vzhodu se je v torek končala brez rezultata. ZDA še naprej nasprotujejo izjavi, ki bi pozvala k prekinitvi nasilja med Izraelci in Palestinci. To je od 10. maja zahtevalo že več kot 200 življenj in več tisoč ranjenih.

Zadnje izredno zasedanje VS ZN so sklicale Kitajska, Norveška in Tunizija, ki so pripravile osnutek izjave, vendar je bila ta zaradi nasprotovanja ZDA vnaprej obsojena na propad. Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna vztraja, da ukrepanje VS ZN ne bo ustavilo spopadov, in zatrjuje, da vodi intenzivno diplomacijo iz ozadja, ki naj bi imela več možnosti za uspeh.

VS ZN je med sejo poročala generalna podsekretarka ZN Rosemary DiCarlo. Generalna skupščina ZN se bo sestala v četrtek. Večina članic naj bi takrat izrazila solidarnost s Palestinci in kritizirala Izrael. Ni še jasno, ali bo GS ZN poskušala sprejeti resolucijo, ki je VS ZN zaradi nasprotovanja ZDA ne more. Vseh 14 drugih članic VS ZN namreč izjavo s pozivom h koncu nasilja podpira.

Palestinski veleposlanik pri ZN Rijad Mansur je na torkovi novinarski konferenci Bidnovo vlado neposredno pozval, naj izkoristi svoj vpliv na Izrael in doseže konec nasilja nad Palestinci. Veleposlanik Alžirije Sofiane Mimouni je generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa pozval, naj osebno poveča svoja prizadevanja pri svetovnih voditeljih.

Francija je v torek pozvala VS ZN, naj sprejme resolucijo za zaustavitev nasilja na Bližnjem vzhodu. Po srečanju francoskega predsednika Emmanuela Macrona z egiptovskim kolegom Abdelom Fatahom Al Sisijem in jordanskim kraljem Abdulahom je Pariz sporočil, da se tri države strinjajo o treh zadevah: obstreljevanje se mora nehati, čas je za prekinitev ognja, VS ZN pa mora glasovati o resoluciji.