Izraelska vojska na raketni napad iz Libanona odgovorila s topništvom

Zaznali smo šest spodletelih poskusov iz Libanona, ki niso dosegli izraelskega ozemlja. Topništvo je odgovorilo v smeri napadov," je sporočila izraelska vojska. Po navedbah virov v libanonski vojski so bile z juga Libanona proti Izraelu izstreljene tri rakete.

Odkar je minuli teden na območju Gaze prišlo do izbruha nasilja med Izraelom in Palestinci je to drugi raketni napad iz Libanona v smeri proti Izraelu. Z juga Libanona v bližini palestinskega begunskega taborišča so bile minuli teden proti Izraelu prav tako izstreljene tri rakete, ki pa so po navedbah izraelske vojske pristale v morju.

Po navedbah virov blizu šiitskega protiizraelskega gibanja Hamas, to gibanje ni povezano z incidentom. Zadnje nasilje na območju Gaze, ki je pod nadzorom Hamasa, je sicer doslej zahtevalo več kot 200 smrtnih žrtev.