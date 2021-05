Izstrelili več kot 1600 raket. Ubili več poveljnikov Hamasa. ''Prosim, ustavite to norost!'' #video #foto

Spopadi med Izraelom in Gazo se nadaljujejo. Pripadniki gibanja Hamas so z območja Gaze preteklo noč proti izraelskim mestom izstrelili več kot sto raket, izraelska vojska pa je v letalskih napadih ubila več poveljnikov Hamasa, porušeni sta bili tudi dve stolpnici. Na ozemlju divja najhujše nasilje v zadnjih sedmih letih.

Skrajna palestinska gibanja so po navedbah izraelske vojske ponoči izstrelila okoli 130 raket, od katerih jih je 25 pristalo že na območju Gaze, več deset jih je prestregel izraelski sistem protiraketne zaščite. Od začetka tedna, ko so se nemiri stopnjevali v obstreljevanje in letalske napade, je bilo po navedbah Izraela na njegovo ozemlje izstreljenih več kot 1600 raket.

Israel presses ahead with a fierce military offensive in Gaza, killing senior Hamas figures and civilians and toppling high-rise towers. The militant group is not backing down, firing hundreds of rockets at Israeli cities that have caused fatalities. https://t.co/80GPGrST6c — The Associated Press (@AP) May 13, 2021

Ubili več poveljnikov Hamasa

Z napadi na območje Gaze je nadaljevala tudi izraelska vojska. Sporočili so, da so ciljali s Hamasovo protiobveščevalno dejavnostjo povezano infrastrukturo in hišo enega od poveljnikov islamističnega gibanja.

Hamas je že v sredo potrdil, da je življenje izgubilo več pomembnih pripadnikov gibanja, med njimi vojaški vodja v mestu Gaza Basem Isa.

Med žrtvami številni otroci

Od ponedeljka je bilo na območju Gaze ubitih 67 ljudi, vključno s 17 otroki, okrog 400 ljudi je bilo ranjenih. V Izraelu je umrlo sedem ljudi, en vojak in šest civilistov, vključno s šestletnikom, katerega dom na jugu Izraela je zadela raketa.

V zadnjih nekaj dneh med Izraelom in oboroženimi skupinami v Gazi divja najhujše nasilje v zadnjih sedmih letih, ki so ga sprožili nemiri, ki so pretekli konec tedna izbruhnili v Jeruzalemu, zlasti na območju Tempeljskega griča.

''Prosim, ustavite to norost'', je v telefonskem pogovoru za eno od televizij pozval izraelski predsednik Reuven Rivlin.

Vse več nemirov med Arabci in Judi

Skupaj z obstreljevanjem se stopnjujejo tudi nemiri med Arabci in Judi znotraj Izraela. Policija se je že drugo noč zapored odzvala na nasilne incidente v več krajih, vključno z mestoma Lod in Haifa. Pridržanih je bilo več kot 370 ljudi, poškodovanih je več kot 30 policistov.

V Lodu, kjer je bila med drugim zažgana sinagoga, arabski prebivalec pa ubit v streljanju, so razglasili izredne razmere. Premier Benjamin Netanjahu je pozno v sredo napovedal, da bo za ohranitev reda na nemirna območja v pomoč policiji poslal vojsko, češ da so razmere podobne anarhiji.

"Nič ne more upravičiti linčanja Arabcev s strani Judov in nič ne more upravičiti linčanja Judov s strani Arabcev," je dejal in dodal, da Izrael trenutno bije bitko na dveh frontah.

Israel-Palestinians Conflict Latest:



• Gaza braces for more Israeli airstrikes amid a somber end to Ramadan.

• Rocket fire continues from Hamas into Israel.

• Jewish and Arab mobs rampage across Israel after protests and violence in Jerusalem.https://t.co/mogQph4j94 — The Associated Press (@AP) May 13, 2021

Pozivi k umiritvi napetosti se vrstijo iz vsega sveta, a neuspešno. Za petek je bila po navedbah diplomatskih virov vložena zahteva za vnovično izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov. Ta je od ponedeljka o razmerah razpravljal že na dveh srečanjih, kjer so Združene države Amerike nasprotovale sprejetju skupne izjave, češ da ne bi pripomogla k pomiritvi.