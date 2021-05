Nasilje na Bližnjem vzhodu ne pojenja, Biden poziva k umiritvi razmer

Ameriški predsednik Joe Biden je pozval k bistveni deeskalaciji konflikta med Izraelom in oboroženimi gibanji na območju Gaze pred današnjo novo diplomatsko pobudo za prekinitev nasilja. A nasilje medtem ni potihnilo in obe strani še naprej obstreljujeta cilje ena druge.

Izraelska letala so med drugim zadela domove najmanj šestih poveljnikov gibanja Hamas, je sporočila izraelska vojska in dodala, da je bila v poslopjih "vojaška infrastruktura". Na jugu Izraela so se medtem znova oglasile sirene, za izstrelitev raket na tamkajšnje cilje pa je odgovornost tokrat prevzel Islamski džihad, za Hamasom drugo najmočnejše gibanje v Gazi. Izrael je poleg tega znova s topništvom obstreljeval cilje na jugu Libanona, potem ko so od tam na Izrael priletele štiri rakete.

Od 10. maja, ko se je začelo nasilje, je bilo v izraelskih napadih ubitih že najmanj 227 Palestincev, palestinske rakete, ki so jih doslej našteli že okoli štiri tisoč, pa so terjale življenja vsaj 12 Izraelcev. V nasilju na Zahodnem bregu je bilo medtem ubitih 25 Palestincev.

Biden odločneje poziva k umiritvi razmer

Tudi sredin poziv predsednika ZDA, odločnejši od dosedanjih, tako zaenkrat ni zalegel. Biden je izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju prenesel sporočilo, da že danes pričakuje bistveno deeskalacijo, ki bo vodila v prekinitev ognja, so sporočili iz Bele hiše. To je bil sicer že četrti tovrsten pogovor v dobrem tednu dni.

V Izraelu medtem danes pričakujejo nemškega zunanjega ministra Heika Maasa, ki se bo sestal z izraelskima ministroma za zunanje zadeve in obrambo, nato pa odpotoval še na Zahodni breg na pogovore s palestinskim vodstvom.

Medtem se stopnjuje diplomatski spor v Varnostnem svetu ZN, kjer so ZDA že štirikrat blokirale sprejetje skupne izjave s pozivom k ustavitvi sovražnosti, v sredo pa so napovedale tudi nasprotovanje najnovejšemu predlogu resolucije, ki ga je v torek vložila Francija in mu je med drugim načelno podporo izrekla Kitajska.

Čeprav sta tako Netanjahu kot tudi vodja Hamasa Ismail Hanija znova zatrdila, da bodo vztrajali, dokler ne izpolnijo svojih ciljev, naj bi vendarle obe strani vse bolj razmišljali o prekinitvi sovražnosti.

Po podatkih neimenovanega vojaškega vira potekajo analize, na kateri stopnji bi bilo najbolje ustaviti sedanjo vojaško kampanjo. Po besedah visokega člana Hamasa Muso Abuja Marzuka bi lahko dogovor o prekinitvi ognja verjetno sledil "v naslednjih dveh dneh", a da mora prvi korak narediti Izrael.