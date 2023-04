Izraelski policisti ustrelili 26-letnega študenta medicine

Izraelski policisti so v starem mestnem jedru Jeruzalema nedaleč od mošeje Al Aksa ustrelili 26-letnika. Kot je v noči na soboto sporočila policija, je moški med zaslišanjem zgrabil policistovo pištolo in izstrelil dva strela. Nato so ga ustrelili. Moški prihaja iz arabske vasi v puščavi Negev na jugu Izraela.

Eden od očividcev je po poročanju izraelske novičarske strani ynet povedal, da je bil študent medicine ustreljen iz neposredne bližine, potem ko je priskočil na pomoč ženski v sporu s policijo. Policisti naj bi proti moškemu izstrelili okoli deset strelov, policija pa je te navedbe danes večkrat zavrnila kot lažne, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Družina 26-letnika je pozvala k razjasnitvi in objavi posnetkov dogodka, a policija vztraja, da teh ni.

Incident se je zgodil pri vhodu na območje mošeje Al Aksa, ki je tretje najsvetejše mesto za muslimane. Tam je v petek več kot 200 tisoč ljudi praznovalo drugi petek muslimanskega meseca ramazana.

V preteklih letih je na območju okoli mošeje Al Aksa večkrat prišlo do nasilnih obračunov med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami. Leta 2021 so zanetili 11-dnevni spopad med Izraelom in gibanjem Hamas.