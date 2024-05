V Mehiki bodo v nedeljo izvolili prvo predsednico države

V Mehiki bodo v nedeljo potekale najobsežnejše volitve v zgodovini države, na katerih bo skoraj sto milijonov volivcev izbiralo med kandidati za več kot 20 tisoč položajev, od predsednika države do lokalnih uradnikov. Predsedniški položaj bo skoraj zagotovo prvič doslej zasedla ženska, predvolilno kampanjo pa je zaznamoval tudi porast nasilja.

V Mehiki se je v sredo končala kampanja pred nedeljskimi volitvami, ki bodo najobsežnejše v zgodovini te države s skoraj 130 milijoni prebivalcev. Približno 99 milijonov volivcev bo izbiralo med kandidati za skoraj 20 tisoč položajev tako na zvezni kot na lokalni ravni.

Drugi krog v Mehiki ni predviden

Na zvezni ravni bodo izbirali predsednika države in 628 članov kongresa – 128 senatorjev in 500 članov poslanske zbornice. Predsednik je izvoljen z večinskim glasovanjem v enem krogu, drugi krog ni predviden. Zvezne poslance in senatorje bodo v okviru kompleksnega sistema volili po dveh različnih metodah.

Hkrati bodo v nedeljo potekale volitve znotraj zveznih držav in lokalne volitve. Mehiko namreč sestavlja 31 zveznih držav in glavno mesto Ciudad de Mexico, ki je samostojna administrativna enota.

Volivci bodo izbirali osem od 31 guvernerjev zveznih držav ter vodjo mestnih oblasti v prestolnici, več kot tisoč kongresnikov v zveznih državah, župane in svetnike v skoraj 1.600 občinah ter kandidate za več tisoč drugih položajev na različnih administrativnih ravneh.

V pričakovanju prve ženske predsednice

Do zamenjave bo zagotovo prišlo na najpomembnejšem političnem položaju, saj se 70-letni predsednik države Andres Manuel Lopez Obrador kljub visoki priljubljenosti v skladu z ustavo ne more potegovati za nov mandat.

Njegovih šest let vodenja Mehike sta zaznamovala nasilje in moč organiziranega kriminala, povečanje migracijskih tokov in njihov vpliv na odnose z ZDA, pa tudi naraščanje optimizma – po navedbah portala Gallup se je zaupanje v državne oblasti v času Obradorjevega vladanja podvojilo, visoko raven optimizma Mehičani izražajo tudi glede gospodarstva.

Ob odhodu Obradorja se bodo za šestletni predsedniški mandat potegovali trije kandidati, pri čemer bo Mehika najverjetneje prvič v zgodovini dobila predsednico države. Realne možnosti za izvolitev imata namreč le dve kandidatki.

V ospredju dve 61-letnici

Favoritka je Claudia Sheinbaum, kandidatka Obradorjeve vladajoče leve stranke Nacionalno gibanje za obnovo (Morena). 61-letna političarka in znanstvenica judovskih korenin je bila od leta 2018 vodja mestnih oblasti v Ciudad de Mexicu, preden je junija lani odstopila zaradi predsedniške kandidature.

Claudia Sheinbaum naj bi imela po podatkih javnomnenjskih raziskav 54-odstotno podporo volivcev. Foto: Reuters V predvolilni kampanji je stavila zlasti na zavezništvo s priljubljenim Obradorjem in nadaljevanje njegove politike, nagovarjala pa je predvsem ženske in prebivalce revnejših zveznih držav, s podporo katerih je Morena v zadnjih letih postala najmočnejša stranka v državi.

Njena glavna protikandidatka je 61-letna političarka in podjetnica Xochitl Galvez, predstavnica desnosredinske opozicijske Stranke nacionalne akcije (PAN). Galvezova, potomka mehiških staroselcev, je od leta 2018 na položaju zvezne senatorke. V preteklosti je šest let vodila tudi inštitut za avtohtona ljudstva.

Markantna in neposredna senatorka je junija lani postala predsedniška kandidatka opozicijskega zavezništva Moč in srce za Mehiko, njena priljubljenost pa je med podporniki opozicije narasla tudi zaradi kritik, ki ji jih je namenil Obrador.

Xochitl Galvez zaostaja za tekmico, saj naj bi zanjo glasovalo približno 36 odstotkov volilnih upravičencev. Foto: Reuters

Tretji kandidat nagovarja predvsem mlade

Tretji kandidat je 38-letni Jorge Alvarez Maynez iz opozicijskega levosredinskega Državljanskega gibanja. Poslanec zveznega kongresa, ki se od leta 2015 zlagoma vzpenja po politični lestvici, se je v kampanji predstavljal kot alternativa predstavnicama največjih političnih strank in nagovarjal mlade volivce.

Analiza anket iz zadnjih osmih mesecev, ki jih je do srede na podlagi podatkov mehiškega portala Oraculus zbral in uredil španski časnik El Pais, kažejo na zmago Sheinbaumove s 54-odstotno podporo. Sledi ji Galvezova s približno 36 odstotki, Maynezu pa ankete napovedujejo približno deset odstotkov glasov.

Javnomnenjske raziskave ob tem po navedbah portala Americas Quarterly kažejo, da bi Morena lahko dobila več kot polovico od 500 sedežev v poslanski zbornici in udobno večino v senatu, medtem ko se za guvernerske položaje v več zveznih državah napovedujejo tesnejši boji.

Predvolilno kampanjo zaznamovalo nasilje

Predvolilno obdobje je poleg stalnih tem, kot so migracije, kriminal in odnosi z ZDA, zaznamoval porast nasilja. "Pogostost politično motiviranih napadov v Mehiki se je v primerjavi z vmesnimi volitvami leta 2021 povečala za 150 odstotkov," je v poročilu ob koncu kampanje v sredo zapisalo svetovalno podjetje Integralia.

Po podatkih Integralie je bilo v času od uradnega začetka kampanje 4. septembra lani ubitih 34 kandidatov, v povezavi z volitvami pa so skupno našteli 231 umorov nekdanjih in trenutnih politikov, uradnikov in njihovih družinskih članov, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Od septembra v povprečju tri žrtve dnevno

Prav ob koncu predvolilne kampanje v sredo je bil v zvezni državi Guerrero na jugu Mehike ustreljen županski kandidat opozicije Alfredo Cabrera. Povprečno so od septembra zabeležili približno tri žrtve na dan, vključno z umori, strelskimi napadi, grožnjami, ugrabitvami, izginotji in drugimi oblikami nasilja.

V tej luči bodo v teh dneh po vsej državi močno okrepili varnostne protokole – po napovedih se bo več kot 230 tisoč zveznim agentom na dan volitev pridružilo približno 27 tisoč vojakov, ki bodo skrbeli za varnost na voliščih.

Volišča se bodo v nedeljo odprla ob 8. uri in zaprla ob 18. uri. Državna volilna komisija bo v času prvega štetja glasov sproti objavljala delne izide, drugo štetje in dokončno potrditev rezultatov pa pričakujejo do 8. junija.