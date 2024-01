Tožba zaradi bodeče žice na meji z Mehiko: kako je odločilo sodišče?

Liberalnim sodnicam sta se v večinski odločitvi, ki je ohranila pristojnosti zvezne vlade za mejno politiko in ukrepe, pridružila le dva konservativna sodnika – predsednik vrhovnega sodišča John Roberts in Amy Coney Barrett.

Teksas na meji z Mehiko postavil bodečo žico

Država Teksas je na delu meje z Mehiko postavila bodečo žico, ki je doslej porezala že več migrantov ob prihodu v ZDA. Zvezni mejni agenti so jo odstranjevali, Teksas postavljal nazaj, nato pa oktobra lani še vložil tožbo proti zvezni vladi zaradi uničevanja lastnine.

Zvezna sodnica Alia Moses je ugotovila, da so ukrepi na meji v pristojnosti zvezne vlade, ki lahko odstrani žico. Teksas se je pritožil na konservativno prizivno sodišče v New Orleansu in zmagal.

Potem se je zvezna vlada pritožila na vrhovno sodišče, ki se je za las izognilo povzročitvi popolnega kaosa na južni meji, saj bi primeru Teksasa lahko sledile še druge zvezne države s podobnimi ali še ostrejšimi ukrepi. V pritožbi na vrhovno sodišče je vlada predsednika Joeja Bidna trdila, da odločitev prizivnega sodišča prepušča ZDA zveznim državam, ki bi izvajanje zvezne zakonodaje o priseljevanju lahko prilagodile svojim pravilom.

To je le eden od številnih sporov med Bidnovo administracijo in Teksasom glede južne meje in politike priseljevanja. Ministrstvo za domovinsko varnost je nedavno zagrozilo, da bo ukrepalo proti Teksasu zaradi preprečevanja dostopa do območja Shelby Park v mestu Eagle Pass v Teksasu.

Bodeča žica je doslej porezala že več migrantov ob prihodu v ZDA. Foto: Reuters