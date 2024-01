Novi dvoboj za predsedniške volitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Republikanski in demokratski volivci bodo danes izbirali svoja predsedniška kandidata na strankarskih volitvah v ameriški zvezni državi New Hampshire. Medtem ko pri demokratih predsednik Joe Biden nima resne konkurence, bo pri republikancih tekma med Donaldom Trumpom in Nikki Haley bolj zanimiva.