V Mehiki tudi 49 stopinj Celzija, mrtvih že več kot sto ljudi #foto

Po podatkih mehiškega ministrstva za zdravje, objavljenih v sredo, so v državi med 12. in 25. junijem zabeležili več kot tisoč nujnih primerov, povezanih z vročino, od katerih so se 104 končali s smrtjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Največ ljudi je umrlo v severnih zveznih državah – v Nuevo Leonu 64, v sosednjem Tamaulipasu pa 19 ljudi. V večini primerov je bil vzrok smrti dehidracija, ki ji je sledila vročinska kap.

Mehiške oblasti so že med 14. aprilom in 31. majem poročale o osmih smrtih zaradi hude vročine. Foto: Reuters

At least 100 people have died over the past two weeks in Mexico due to heat-related causes as temperatures climbed close to 122 Fahrenheit in parts of the country, the health ministry said https://t.co/Rl7dMJ4gdE pic.twitter.com/QPHxUWuLFO — Reuters (@Reuters) June 30, 2023

Najvišjo temperaturo so ta teden zabeležili v Sonori, in sicer 49 stopinj Celzija.

Po navedbah ministrstva se povprečne najvišje poletne temperature v Mehiki gibljejo med 30 in 45 stopinjami Celzija. Foto: Reuters

Yesterday was another day of fierce heat in Mexico:

Temperature reached 49C/120F at Hermosillo City and 48C in the Airport. (all time high 49.5C).

Next days,after weeks of the worst heat wave in history,half of Mexico will finally cool down, but the heat will persist in the North pic.twitter.com/IeiFupLgsV — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) June 26, 2023

Še en vročinski val jim grozi v soboto. Foto: Reuters