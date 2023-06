Sladka osvežitev za vsakogar

Oglasno sporočilo

Ste za sladoled? V Sparu vas čaka široka ponudba izvrstnih sladoledov lastnih in ekskluzivnih znamk. Naj vas navdušijo številne oblike in okusi, pakirani v okolju prijazno papirnato embalažo. Katerega boste izbrali?

Za posebne priložnosti ali vsak dan

Edinstvene sestavine, inovativne kombinacije okusov in nežna, kremasta tekstura so tiste lastnosti sladoleda, ki vas bodo zasvojile. Tega se dobro zavedajo tudi Italijani, saj prisegajo na ‘gelato’, ki je del njihove tradicionalne kulinarike.

Tudi vi si lahko privoščite izvrstno sladko osvežitev - v izbranih trenutkih ali kar tako.

Sladoledi SPAR Premium so ustvarjeni za trenutke popolnega uživanja v obilju okusov in tekstur. So izbrana sladica, ki jo boste z veseljem postregli tudi najbolj zahtevnim gostom po prijetnem kosilu ali večerji. Z dodatkom sadja pa boste sladolednim sanjam dodali še piko na i.

Mojstri sladoleda, ki to osvežujočo poslastico pripravljajo z ljubeznijo do italijanske tradicije, pa so za ekskluzivno znamko DESPAR ustvarili edinstvene recepture in pričarali pestre kombinacije okusov, ki se jim ne boste mogli upreti.

Za prijetne skupne trenutke

Povabite družino in prijatelje na sproščeno druženje ob sladoledu. Presenetite jih z družinskimi sladoledi vznemirljivih kombinacij okusov, ki prehajajo od sadnih do čokoladnih, od oreškastih do karamelnih. Nostalgikom, ki obožujejo lučke še iz otroštva, in otrokom, ki se navdušujejo nad številnimi trendovskimi okusi, privlačnimi barvami in novimi zabavnimi oblikami lučk, pa ponudite sladoled na palčki.

Recepture za družinske in ’street style’ sladolede znamke SPAR so ustvarili sladoledarski mojstri priznanega slovenskega proizvajalca Incom iz Ajdovščine, kjer sladolede tudi izdelujejo iz skrbno izbranih sestavin najvišje kakovosti.

Klasični kremni sladoledi iz linije S-Budget na palčki ali v kornetu so slastnega okusa, preverjene kakovosti in cenovno dostopni, izbirate pa lahko med številnimi okusi.

Za najmlajše pa so ravno pravšnje mini sladoledne palčke. Odlikuje jih certifikat Rainforest Alliance, ki potrjuje, da znamka prispeva k razvoju trajnostne kmetijske prakse z odgovorno uporabo naravnih virov.

Poskusite lahko tudi sladoledne tortice na palčki oziroma koščke biskvita na palčki Cake sticks SPAR, ki jih najdete v zamrzovalniku. Z njimi se prav tako lahko posladkate in osvežite obenem.

Za užitek brez slabe vesti

Prisegate na naravne ali organske sestavine brez dodatkov, kot so umetna barvila, arome in konzervansi? Se izogibate oziroma sploh ne uživate sestavin živalskega izvora? Nihče ne bi smel biti prikrajšan za sladoled!

Izberite BIO, naravne ali veganske sladolede, ki vas bodo navdušili s pristnimi okusi.

Kremaste sladolede SPAR All Natural izdelujejo in ročno polnijo v družinskem podjetju v Italiji. Za vsako vrsto sladoleda izberejo največ pet sestavin. Med njimi ne boste našli ojačevalcev okusa, dodanih barvil ali konzervansov, umetnih stabilizatorjev ali emulgatorjev.

Sladoledne dobrote SPAR Natur*pur so izdelane izključno iz naravnih sestavin, ki prihajajo iz kontrolirane ekološke pridelave. Organski sladoled je brez dodanih arom, barvil in konzervansov.

V liniji SPAR Veggie pa najdete veganske sladolede, ki so narejeni iz različnih rastlinskih mlečnih nadomestkov, kot sta rižev ali ovseni napitek, in drugih izbranih sestavin.

Trajnostna embalaža

Pri Sparu so poskrbeli tudi za trajnostno pakiranje sladoledov. Posodice za sladolede SPAR Natur*pur in All natural so 100 % biorazgradljive, kartonski ovoj pa lahko odložite kar v zabojnik za papir.

Želite izvedeti še več o sladoledih Sparovih lastnih znamk? Njihovo pestro ponudbo si lahko ogledate v e-katalogu.

