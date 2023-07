V Italiji toča v velikosti teniških žogic, ena oseba v neurju umrla #video

Čeprav je nevihta po pričevanjih trajala le okoli deset minut, so milanski gasilci danes zjutraj prejeli na stotine klicev. Poročali so o odkritih strehah in poplavah zaradi velike količine padavin in toče, ki so padle v kratkem času, ter o številnih podrtih drevesih. Poškodovane so bile tudi tramvajske proge, podzemna železnica pa je zaprta, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Pekel in apokalipsa sta besedi, ki spremljata na družbenih omrežjih objavljene fotografije nevihte. Na videoposnetkih je mogoče videti intenzivnost dežja in močne vodoravne sunke vetra, ki so v nekaterih primerih razbili ali odprli okna hiš ter povzročili poplave.

An intense storm raging in Cologno Monzese, province of Milan, region of Lombardy, Italy.



📸: Eros di Cosmo#Italy #weatherpic.twitter.com/10BKQ78NmL — StormHQ (@StormHQwx) July 24, 2023

Pred tem so v ponedeljek pozno zvečer pokrajino Brianza prizadeli nalivi, v pokrajini Monza pa je bilo podrtih veliko dreves. Eno od dreves je padlo na avtomobil, v katerem so bili mati, oče in dveletna deklica. Očeta so zaradi poškodb glave odpeljali v bolnišnico. Mati in hči nista bili poškodovani.

Milan at 4am 🙃 never seen anything like it before. Lovely weather pic.twitter.com/Q4vDNxYojk — Sam Rey-Barros 🇺🇦 (@SamReyy) July 25, 2023

V mestu Lissone v pokrajini Monza pa je umrla 58-letna ženska, na katero je padlo drevo. Ko je bila na poti v službo, se je med čakanjem na konec nevihte zatekla v zavetje, ko se je premaknila, pa je nanjo padlo veliko drevo. Mimoidoči so takoj poklicali pomoč, a ko so prišli reševalci, niso mogli storiti ničesar, da bi jo rešili.

O toči v velikosti teniških žogic in močnem vetru, ki sta povzročala škodo, so v ponedeljek pozno zvečer poročali tudi iz Pordenona, Vidma in Gorice. Neurje je tam povzročilo gmotno škodo, tudi na električnem omrežju, tako da je bila v številnih manjših občinah prekinjena oskrba z električno energijo. Poročali so tudi o velikem številu udarov strele in podrtih drevesih, je poročala Ansa in dodala, da se je nevihta nato hitro premaknila proti Sloveniji.