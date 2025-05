Približno 90 tovornjakov s humanitarno pomočjo je prek mejnega prehoda Kerem Šalom vstopilo v Gazo, je v sredo zvečer povedal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Stephane Dujarric. Tudi Hamas je potrdil vstop 87 tovornjakov v Gazo. Izraelska vojska medtem še naprej izvaja smrtonosne napade na palestinsko enklavo. Vendar pa se tudi v Izraelu razpoloženje spreminja in vse več prebivalcev obsoja vojno in način, kako jo oblast vodi.

Pomembnejši dogodki dneva:



7.47 V Izraelu narašča jeza

7.40 V Gazo po navedbah ZN vstopilo okoli 90 tovornjakov s humanitarno pomočjo

Medtem ko izraelska vojna v Gazi vstopa v novo, še nasilnejšo fazo, se v državi vse več glasov dviga proti njej in načinu, kako jo vodijo.

Jair Golan, levičarski politik in nekdanji namestnik poveljnika Izraelskih obrambnih sil (IDF), je izjavil, da je Izrael na poti, da postane država izobčenka, kot je bila Južna Afrika, če se ne bo vrnil k razumnemu obnašanju. "Razumna država ne bije vojne proti civilistom, ne pobija dojenčkov kot hobi in si ne zastavlja cilja depopulacije prebivalstva," naj bi povedal v priljubljeni jutranji oddaji izraelskega javnega radia.

Premier Benjamin Netanjahu je komentarje označil za krvno klevetanje (ta se nanaša na lažno obtožbo, da so Judje za obredne namene uporabljali kri nejudovskih, običajno krščanskih otrok).

Moše Ja'alon - Bogi, nekdanji izraelski obrambni minister in načelnik generalštaba IDF, je dejal, da gre za vladno politiko, katere končni cilj je ohraniti oblast, in da to vodi v uničenje.

Nedavna anketa izraelskega Kanala 12 je pokazala, da si 61 odstotkov Izraelcev želi konca vojne in vrnitve talcev. Le 25 odstotkov jih podpira širitev bojev in okupacijo Gaze.

Foto: Reuters Pred dobrim letom in pol, ko so oboroženi pripadniki Hamasa prečkali ograjo v Izrael in ubili okoli 1.200 ljudi, večinoma civilistov, 251 drugih pa so kot talce odpeljali nazaj v Gazo, so se takšne izjave zdele skoraj nepredstavljive.

Gaza je zdaj v ruševinah, Izrael pa je začel novo vojaško ofenzivo, in čeprav se je strinjal tudi z odpravo 11-tedenske blokade ozemlja, je doslej prispela le majhna količina humanitarne pomoči.

Mnogi v Izraelu se strinjajo, da se razpoloženje spreminja in da veter začenja pihati v drugo smer, poroča BBC.

"Razpoloženje v izraelski družbi sestavljajo obup, travma in pomanjkanje občutka sposobnosti, da bi karkoli spremenili," pravi nekdanji izraelski pogajalec za talce Gershon Baskin. "Velika večina vseh družin talcev meni, da se mora vojna končati in da mora obstajati dogovor. Manjši del pa jih meni, da je glavni cilj pokončati Hamas, da bodo nato talci izpuščeni," dodaja.

Skupina Standing Together, majhna, vendar rastoča protivojna združba judovskih in palestinskih državljanov Izraela, organizira protivojne proteste. Narašča prepričanje, da nadaljevanje vojne ne škoduje le palestinskemu civilnemu prebivalstvu, ampak ogroža tudi življenja talcev, vojakov in vseh njih, poudarjajo.

Aprila je na tisoče izraelskih rezervistov – iz vseh vej vojske – podpisalo pismo, v katerih so zahtevali, da Netanjahujeva vlada prekine boje in se namesto tega osredotoči na doseganje dogovora o vrnitvi preostalih talcev.

Izrael je pod vse večjim pritiskom mednarodne skupnosti zaradi katastrofalne humanitarne krize, v kateri so se znašli prebivalci Gaze zaradi blokade pomoči za enklavo. To je Izrael uvedel 2. marca z utemeljitvijo, da pomoč pristane v rokah vladajočega palestinskega islamističnega gibanja Hamas. V ponedeljek so nato ZN vendarle dobili dovoljenje za vstop prvih tovornjakov v enklavo.

Številne mednarodne humanitarne organizacije sicer opozarjajo, da količina pomoči, za katero je Izrael doslej odobril vstop v Gazo, niti približno ne zadošča tamkajšnjim potrebam. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je opozoril, da v Gazi stradata dva milijona ljudi.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem v sredo ob zagotovitvi, da bo izraelska vojska po končani ofenzivi nadzirala celotno Gazo, izjavil tudi, da je treba preprečiti humanitarno krizo v enklavi.

V luči tega je predstavil tristopenjski načrt, ki vključuje dostavo osnovne pomoči v enklavo, odprtje točk za razdeljevanje hrane ameriških podjetij in vzpostavitev "sterilnega območja" na jugu Gaze brez prisotnosti Hamasa, da bi olajšali dobavo pomoči, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF) pod pokroviteljstvom ZDA je napovedala, da bo v prihodnjih dneh v Gazo začela dobavljati pomoč. GHF namerava po lastnih navedbah v prvih 90 dneh delovanja razdeliti približno 300 milijonov obrokov hrane.

Izraelska vojska, ki je pred dnevi okrepila ofenzivo v Gazi, medtem nadaljuje smrtonosne napade na enklavo. Od zgodnjih jutranjih ur je bilo v Gazi ubitih najmanj 14 ljudi, od srede pa so izraelski napadi terjali že najmanj 93 smrtnih žrtev, je ob sklicevanju na zdravstvene vire poročala katarska televizija Al Jazeera.