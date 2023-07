V Franciji so se že četrto noč zapored nadaljevali neredi, ki so izbruhnili po smrti 17-letnika, ki ga je med nadzorom prometa ubil policist. Protesti pa so bili po navedbah francoskih oblasti manj intenzivni kot prejšnje noči.

Na terenu je bilo 45.000 pripadnikov varnostnih sil, kljub temu je v več mestih, med njimi v Marseillu, Lyonu in Grenoblu, prišlo do razbijanja izložb in plenjenja trgovin, protestniki so zažigali vozila in smetnjake, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Marseillu je ponoči v eni od trgovin, kamor so vdrli protestniki, izbruhnil tudi požar. "Prizori plenjenja v Marseillu so nesprejemljivi," je tvitnil župan mesta na jugu države Benoit Payan ter zaprosil za okrepitev varnostnih sil.

Avtobusi in tramvaji, ki so bili prejšnje noči tarča napadov, minilo noč po 21. uri niso vozili, prav tako je bila prepovedana prodaja pirotehničnih izdelkov ter vnetljivih tekočin.

Notranji minister Gerald Darmanin je ponoči obiskal kraj zahodno od Pariza in povedal, da so to noč protesti "precej manj intenzivni" kot prejšnje noči.

Tožilstvo policista obtožilo uboja

Zjutraj je notranje ministrstvo sporočilo, da so po vsej državi aretirali skoraj tisoč ljudi. 79 policistov je bilo poškodovanih, zažganih je bilo 1350 vozil, na 234 zgradbah pa je nastala škoda.

Protesti so izbruhnili po smrti najstnika francosko-alžirskega porekla, ki so ga identificirali kot Nahela M.. Nanj je policist v pariškem predmestju Nanterre streljal v torek zvečer med nadzorom prometa. Kljub pomoči reševalnih služb je mladostnik umrl zaradi strelnih ran v prsnem košu.

Francosko tožilstvo je v četrtek policista obtožilo uboja in je v priporu, ubitega najstnika pa bodo danes pokopali.

Pozivom h koncu nasilja se je v petek pridružila tudi francoska nogometna reprezentanca. "Nasilje mora prepustiti prostor žalovanju, dialogu in obnovi," je zapisano v izjavi, ki so jo "modri" na čelu z zvezdnikom Kylianom Mbappejem objavili na družbenih omrežjih.