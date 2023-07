Francoski reprezentanti pozivajo h koncu nasilja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Čas nasilja se mora umakniti času žalovanja, dialoga in obnove"

Kylian Mbappe je s preostalimi člani francoske reprezentance pozval h koncu nasilja in nemirov, ki pretresajo Francijo.

Kapetan francoske nogometne reprezentance Kylian Mbappe je skupaj s preostalimi člani reprezentance v petek pozval h koncu nasilja in nemirov, ki pretresajo Francijo. Člani reprezentance so pozvali k "dialogu in obnovi", je poročala tiskovna agencija AFP. Francijo je prizadel četrti večer protestov po usodnem policijskem streljanju na najstnika.

"Čas nasilja se mora umakniti času žalovanja, dialoga in obnove," je ekipa zapisala v izjavi, ki jo je na družbenih omrežjih objavil superzvezdnik Paris Saint-Germaina.

Kot so sporočili člani francoske nogometne reprezentance, jih je "pretresla brutalna smrt mladega Nahela", a so obenem pozvali, naj se nasilje umakne "drugim miroljubnim in konstruktivnim načinom izražanja".

Policist je v torek zvečer med prometnim nadzorom ustrelil in ubil 17-letnika. Tožilstvo je policista obtožilo umora.

Smrtno žrtev so identificirali kot Nahela M., ki je bil iz družine priseljencev severnoafriškega rodu. Njegova družina je proti policistu vložila ovadbo zaradi umora, sodelovanja pri umoru in lažnega pričanja, so sporočili odvetniki.

Spopadi s policijo pretresajo številna mesta

Kljub hitremu odzivu francoskega pravosodja pa spopadi s policijo pretresajo številna mesta in soseske po vsej Franciji.

"Od tega tragičnega dogodka smo bili priča izražanju ljudske jeze, katere vsebino razumemo, s tem, kako se ta jeza izraža, pa se ne moremo strinjati," je francoska nogometna reprezentanca zapisala v sporočilu, ki so ga delili na svojih osebnih računih na družbenih omrežjih.

Člani reprezentance delijo "te občutke bolečine in žalosti", vendar se ne morejo strinjati s tem, da protestniki "uničujejo svojo lastnino, svoje soseske, mesta".

"V tem kontekstu skrajnih napetosti ne moremo ostati tiho in naša državljanska vest nas spodbuja, da pozivamo k pomiritvi, ozaveščenosti in odgovornosti," so sporočili.

"Obstajajo tudi drugi miroljubni in konstruktivni načini izražanja. To je tisto, kamor se morajo osredotočiti naša energija in naše misli."

Deschamps: Nasilje še nikoli ni rešilo ničesar

Selektor Didier Deschamps je v ločenem sporočilu, ki ga je poslal navijačem francoske ekipe, "pozdravil" pobudo igralcev.

"Moji sodelavci in jaz smo povezani s tem," je dejal. "Mislimo tudi na Nahelovo družino. Vendar, ne da bi želel kogarkoli učiti, sem globoko prepričan, da nasilje še nikoli ni rešilo ničesar. Z vsem srcem upam, da se bo stanje izboljšalo," je dejal.