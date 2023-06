Protesti so se razširili v Belgijo: plenijo trgovine, mama organizirala miren pohod #video

V Parizu se nadaljujejo spopadi med policijo in protestniki, aretiranih je bilo več kot 600 ljudi. Kljub močni prisotnosti policije so protestniki razbijali in ropali trgovine ter zažigali avtomobile. Francija je po vsej državi aktivirala 40 tisoč policistov, a to ni preprečilo izbruha nasilja. Lokalni mediji poročajo tudi, da so se spopadi razširili v Bruselj, glavno mesto Belgije.

Izgredi so se začeli v torek, ko je policist med kontrolo prometa ustrelil Nahela M., 17-letnega fanta alžirsko-maroškega porekla. Policist, ki je ustrelil Nahela, se je družini opravičil. Obtožen je bil naklepnega umora, njegov odvetnik pa pravi, da je "uničen".

Aretiranih 667 ljudi

Do 3. ure zjutraj je bilo aretiranih 667 ljudi po vsej državi. Večina aretiranih v Franciji je starih med 14 in 18 let, poroča britanski BBC. Protestniki so se v številnih francoskih mestih z avtomobili zapeljali v izložbe trgovin, prebivalci Nanterra, predmestja Pariza, kjer je bil ubit Nahel, so na zgradbe pisali "maščevanje za Nahela", glavna cesta pa je bila prekrita z gorečimi vozili.

Roparji so vlomili v trgovine na več koncih Pariza, vzhodno od Pariza so mladi oboroženi s palicami napadli lekarno, McDonalds, bankomat in druge trgovine. Policija je odgovorila s solzivcem, poroča Le Monde.

V južnem mestu Marseille je bila po navedbah lokalnih oblasti napadena knjižnica, policija pa je s solzivcem razgnala do 150 ljudi, ki so poskušali postaviti barikade. Tarča protestnikov je bila tudi mestna hiša v Clichy-sous-Boisu v vzhodnem predmestju Pariza.

Mati umorjenega organizirala miren protest

Mati umorjenega mladeniča je dejala, da ne krivi celotne policije, samo policista, ki je izstrelil usodni strel. "Videl je obraz Arabca, dečka, hotel mu je vzeti življenje," je dejala. V čast Nahelu je včeraj organizirala tudi miren pohod, ki se ga je udeležilo na tisoče ljudi.