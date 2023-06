Policist med kontrolo prometa ubil 17-letnika, izbruhnili so protesti #video

V torek zjutraj je francoski policist v mestu Nanterr med policijsko kontrolo ubil 17-letnika, ki se ni ustavil, ko je to zahteval od njega. Posnetek dogodka, ki ga je z mobilnim telefonom posnela priča, prikazuje policista, ki uperi pištolo v voznikova vrata ustavljenega avtomobila. Umor je v Franciji sprožil ogorčenje in obtožbe o pretiranem policijskem nasilju. Izbruhnili so množični protesti, poroča BBC.

Francoski policist je v torek zjutraj ustrelil 17-letnega voznika, ki ni ustavil, ko je to zahteval od njega. Policist je v voznika uperil pištolo in streljal. Avtomobil je trčil in se zaustavil. Najstnik, imenovan Naël M., je kljub pomoči nujnih služb zaradi strelnih ran v prsi umrl na kraju dogodka.

Po poročanju časopisa Le Monde je policija sprva domnevala, da je najstnik z avtom zapeljal proti njim z namenom, da bi jih poškodoval, toda posnetki, objavljeni na spletu, ki jih je preverila tiskovna agencija AFP, pripovedujejo drugačno zgodbo.

Prikazuje dva policista, ki poskušata ustaviti vozilo. Eden skozi okno usmeri svoje orožje v voznika in nanj strelja iz neposredne bližine. Agencija še poroča, da je mogoče slišati osebo na posnetku, ki pravi: "Ustreljen boš v glavo." Vendar ni jasno, kdo to pravi.

V času streljanja sta bila v avtu še dva fanta, eden je pobegnil, drugega, prav tako mladoletnika, pa je policija aretirala in pridržala.

Policista so obtožili umora in ga pridržali

Policista, obtoženega ustrelitve fanta, so obtožili umora in ga pridržali, oblasti pa so sprožile dve ločeni preiskavi − eno o morebitnem umoru, ki ga je izvedel javni uradnik, drugo o tem, da voznik ni ustavil svojega vozila, in o domnevnem poskusu umora policista.

Šef pariške policije Laurent Nuñez je za francosko televizijsko postajo BFMTV dejal, da policistova dejanja "vzbujajo vprašanja", čeprav je nakazal, da se je policist morda počutil ogroženega.

Odvetnica 17-letnikove družine Yassine Bouzrou je vztrajala, da je bila to nelegitimna obramba, in povedala, da video "jasno prikazuje policista, ki hladnokrvno ubija mladeniča". Dodala je, da je družina vložila pritožbo proti policiji zaradi "laganja". Sprva je policist namreč trdil, da je voznik poskušal povoziti policiste.

Druga odvetnica, ki zastopa družino žrtve, Jennifer Cambla je za lokalne medije povedala, da nič ne more opravičiti tega, kar se je zgodilo, in smrt opisala kot "usmrtitev".

Pred dvema tednoma je policija v mestu Angouleme na zahodu Francije ustrelila 19-letnega voznika, potem ko je domnevno med ustavljanjem v prometu zadel policista v noge. Po poročanju tiskovne agencije Reuters je lani v Franciji zaradi streljanja policije med prometnimi zaustavitvami umrlo rekordnih 13 ljudi. Smrt Naëla M. je že druga letos.

Izbruhnili so množični protesti

Streljanje je v torek zvečer sprožilo vrsto protestov v Nanterru, območju zahodno od Pariza, kjer je bil ubit najstnik. Protestniki so zažgali avtomobile, zabojnike za smeti in avtobusne postaje. Policija jih je razgnala s pomočjo solzivca, nekateri so vso noč postavljali barikade. Po neredu je bilo aretiranih dvajset ljudi.

Več incidentov je bilo zabeleženih tudi v mestih Asnières, Colombes, Suresnes, Aubervilliers, Clichy-sous-Bois in Mantes-la-Jolie.