Nemiri se stopnjujejo: protestniki zažgali avtobus, 77 aretiranih

Un centre Enedis incendié à Nanterre lors d'une nouvelle nuit de tensions pic.twitter.com/pxMLqITSoS — BFMTV (@BFMTV) June 29, 2023

V francoskem mestu Nanterre, kjer je policist ubil sedemnajstletnega voznika osebnega vozila, ki se med policijsko kontrolo ni ustavil, so se razmere v sredo okoli 23. ure spet zaostrile. Zažganih je bilo ogromno avtomobilov in zabojnikov, na pročelju stavb so protestniki izobešali napise "Pravica za Nahela" in "Policija ubija", v policiste so metali kamenje, v Essonnu južno od Pariza pa so po navedbah policijskih virov okoli 21. ure zažgali avtobus. Razbežali so se šele okoli ene ure, ko so policisti uporabili solzivec.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Spopadi so izbruhnili tudi v okrožju v Toulousu, od tam pa se je dvigal gost črn dim, verjetno iz gorečega tovornjaka. O napetostih so poročali tudi v drugih regijah po državi, na primer v Lyonu, kjer so pripadnike policije obmetavali s pirotehniko.

V Lillu so se protestniki spopadli s policijo. Posnetki, objavljeni na spletu, prikazujejo ljudi, ki sežigajo dokumente in stole v mestni hiši v predmestju Mons-en-Barœul. V Rennesu se je zbralo okoli 300 ljudi, ki so se poklonili najstniku in sredi mesta zakurili ogenj.