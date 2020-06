V Braziliji kljub širjenju bolezni covid-19 odpirajo trgovine #video

V epicentru koronavirusa v Braziliji, v Sao Paulu, so včeraj kljub že drugi dan rekordnemu številu smrti začeli odpirati trgovine in se pripravljati na odprtje večjih trgovskih središč. V 24 urah so zabeležili 340 smrti, to pa je število dvignilo na 9.862, kar je četrtina vseh smrti v državi.

Brazilija ima drugo največje število okuženih na svetu in največ smrti na dan med vsemi svetovnimi državami. Imajo že približno 775.184 okuženih in kar 39.797 smrtnih žrtev.

Odprli že polovico trgovin

Kljub temu so ljudje hiteli nazaj v znano nakupovalno okrožje Rua 25 de Marco, kjer se je odprla približno polovica vseh trgovin. V Sao Paulu se je to, da je bila odprta večina trgovin, zgodilo prvič po tem, ko so jih bili marca prisiljeni zapreti. Od takrat so bile odprte le trgovine, ki naj bi bile bistvene za življenje, kot so supermarketi in lekarne.

Ulice so bile polne ljudi, ki so prvič po treh mesecih hiteli po nakupih. Trgovci so v boju s koronavirusom dovolili nakupovanje le z zaščitno masko in na vhodih imeli razkužila za roke. Nekateri so strankam na vhodu merili temperaturo.

"Bojim se, saj se virus širi, a istočasno moramo hoditi v službo in prodajati stvari s to razliko, da zdaj vedno nosimo masko," je dejala ena od prodajalk.

Bolsonaro: "Gospodarstvo ne bo žrtev virusa!"

Nakupovalna središča se bodo odprla danes, a po dogovoru z oblastmi bodo zaradi previdnostnih ukrepov proti okužbi odprta le štiri ure na dan. Središča se bodo odprla tudi v Riu de Janeiru, ki velja za drugo najbolj prizadeto mesto v Braziliji.

"To je le majhna gripa," pravi Jair Bolsonaro. Foto: Reuters

Odločitev, da se začne odpirati trgovine, podpira brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki je v svojih izjavah neprestano izražal podcenjevalno stališče do koronavirusa. V preteklosti je virus označil za "malo gripo" in ga primerjal s prehladom. Neprestano je ponavljal tudi, da gospodarstva ne morejo žrtvovati zaradi virusa.

Na čelu ministrstva za zdravje vojaški general

Prav tako je zavračal opozorila strokovnjakov, da se število okuženih še vedno povečuje. V času od pojava bolezni covid-19 pa sta se zamenjala že dva ministra za zdravje, prvega je odpustil, drugi je odstopil. Bolsonaro pa se je nato odločil za drastično potezo in na mesto začasno imenoval Eduarda Pazuello, vojaškega generala, ki nima nikakršnih izkušenj z medicino in javnim zdravjem.

Konec prejšnjega tedna je ministrstvo za zdravje javnost prenehalo obveščati o številu primerov in smrti. Po kritičnem odzivu, obtožbah cenzure in naročilu vrhovnega sodnika je bila vlada prisiljena podatke ponovno razkriti in objaviti.