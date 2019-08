Bolsonaro meni, da Evropa Brazilije ne more naučiti ničesar o ohranjanju okolja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je danes dejal, da "Evropa ne more nič naučiti Brazilije o ohranjanju okolja", kar bi lahko izzvalo nov diplomatski spor med Brazilijo in EU. Takoj po prepovedi kurjenja v naravi je sicer v Braziliji izbruhnilo na tisoče novih požarov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Brazilski predsednik je tudi ponovil svoje načrte za "trajno izkoriščanje amazonskega pragozda". Bolsonarov včerajšnji dekret je za 60 dni prepovedal kurjenje v naravi, razen v primeru, da je to koristno za rastlinstvo in v primeru samooskrbnega kmetijstva domorodcev, poroča Deutsche Welle.

Veliko požarov, ki uničujejo amazonski pragozd, naj bi bilo podtaknjenih, da bi tako pridobili obdelovalno zemljo oz. prostor za izkoriščanje naravnih virov na območju. Samo v ponedeljek in torek naj bi na območju izbruhnilo 1044 novih požarov. V četrtek pa naj bi izbruhnilo 2300 novih požarov. S tem se je skupno število požarov v Amazoniji letos povzpelo že na 87.257, kar je največ po letu 2010, ko je bilo skupno 132,106 požarov, podatke brazilskega Nacionalnega inštituta za raziskovanje vesolja povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Požari pod povprečjem prejšnjih let

Bolsonaro je sicer v četrtek v objavi na Facebooku sporočil, da so letošnji požari pod povprečjem prejšnjih let. Po besedah obrambnega ministrstva pa so požari pod nadzorom.

Foto: Reuters

Bolsonaro se je znašel pod ostrimi kritikami mednarodne skupnosti, ker da ne stori dovolj proti požarom oz. celo da jih dopušča. Zapletel se je tudi v besedni spopad s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in zahteval, da se mu opraviči za žaljivke, če naj bi Brazilija sprejela ponujenih 20 milijonov dolarjev, ki mu jih je za pomoč pri soočanju s požari ponudila skupina G7.

"Brazilije ni mogoče kupiti ne za 20 milijonov ne za 20 milijard"

Sprva je ponudbo G7 zavrnil, nato je zahteval opravičilo Macrona, potem si je spet premislil in dejal, da bo pomoč sprejel, a le, če bodo lahko sami nadzirali porabo teh sredstev. V sredo pa je znova zahteval opravičilo Macrona in dejal, da ponudba tudi spodkopava brazilsko suverenost. Dejal je, da "Brazilije ni mogoče kupiti ne za 20 milijonov ne za 20 milijard", navaja AFP.