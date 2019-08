Macron: Naša hiša gori.

Emmanuel Macron je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da bi morali o obsežnih požarih v amazonskem pragozdu razpravljati na vrhu G7, ki ga bo ta konec tedna gostil v Biarritzu. "Naša hiša gori. Dobesedno. Amazonski deževni gozd – pljuča, ki proizvedejo 20 odstotkov kisika našega planeta – je v ognju," je bi dramatičen.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big