Amazonski pragozd gori, Brazilija pa ostro zavrača tujo finančno pomoč #foto

Brazilski obrambni minister Fernando Azevedo e Silva je ob kritikah brazilskega predsednika Jaira Bolsonara na račun Francije izjavil, da požari v amazonskem pragozdu še niso ušli izpod nadzora. Kot je pojasnil, je brazilska vlada na najbolj kritična območja v Amazoniji poslala 44 tisoč vojakov, ki se bodo spopadli z ognjem in nezakonitimi posegi ljudi v naravno okolje.

Brazilija jezna zaradi ponujene finančne pomoči

Do pobude francoskega predsednika Emmanuela Macrona so bili po poročanju BBC kritični tudi drugi predstavniki brazilskih oblasti. Vodja Bolsonarovega kabineta Onyx Lorenzoni je za Globo dejal, da omenjeni denar bolj kot Brazilija potrebujejo evropske države.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro zavrača finančno pomoč skupine G7 za boj proti požarom v amazonskem pragozdu. Foto: Reuters

"Hvala, toda morda bi ta sredstva lahko uporabili za ponovno pogozditev Evrope. Macron ne more preprečiti niti predvidljivega požara v cerkvi, ki je del svetovne kulturne dediščine, zdaj pa nam hoče dajati lekcije," je v povezavi z aprilskim požarom v znani pariški cerkvi Notre-Dame izjavil Lorenzoni. Ob tem je poudaril, da je Brazilija tista, ki lahko druge države nauči, kako zaščititi naravne gozdove.

Države G7 so se v ponedeljek v Biarritzu dogovorile, da bodo za boj proti požarom v amazonskem pragozdu namenile 22 milijonov ameriških dolarjev. Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Velika Britanija in ZDA bi večino omenjenih sredstev namenile za letala za gašenje požarov, predstavniki Francije pa so ob tem ponudili tudi konkretno vojaško podporo v regiji. Vse to je razjezilo brazilskega predsednika Bolsonara, ki se je v zadnjih tednih z Macronom že zapletel v javni spor.

Finančno pomoč bi sprejeli v Boliviji

Francoski predsednik je namreč zadnje dogajanje v brazilskem delu Amazonije označil za mednarodno krizo. Kritiki so ob tem prst usmerili v Bolsonara, ki naj bi s svojo retoriko in odločitvami nezakonitemu izsekavanju gozdov v Amazoniji dal dodaten zagon.

Potem ko je do podnebnih sprememb skeptični Bolsonaro krivdo za požare v Amazoniji sprva pripisal kar naravovarstvenikom, je po pritisku mednarodne javnosti v petek na najbolj kritična območja v Amazoniji napotil vojsko. Do takrat je bil Bolsonaro jezen zaradi odzivov tujih vlad na požare, njihovo zaskrbljenost in pozive pa označil za vmešavanje tujih držav v brazilsko suverenost.

V brazilskem delu amazonskega deževnega gozda so letos našteli že 75 tisoč požarov, za katere je večinoma kriv človek. Gre za največ požarov po letu 2013 oziroma skoraj 85 odstotkov več kot v lanskem letu. S požari se trenutno spopadajo tudi v sosednji Boliviji. V nedeljo je bolivijski predsednik Evo Morales prekinil svojo kampanjo za ponovno izvolitev in izjavil, da je pripravljen sprejeti mednarodno pomoč, s katero bi omejili požare v njegovi državi.