Mladi pred brazilskim veleposlaništvom pripravljajo protestni shod za Amazonijo

Kot so opozorili mladi okoljevarstveniki, bodo posledice požarov v Amazoniji velike: "Nepovratno bo uničena ena osrednjih zakladnic biodiverzitete, pomemben ponor toplogrednih plinov in dom enega milijona pripadnikov staroselskih plemen."

Uničenje gozdov po njihovih besedah ni le okoljska kriza, "pač pa v prvi vrsti kriza ljudem in okolju sovražne politike, ki ji do živega ne pridejo niti satelitski posnetki iz vesolja in ki se na množično uničenje odziva z absurdnimi zatekanji v zarotniške umotvorbe".

Okoljevarstveniki: Za požare soodgovorna tudi evropska in slovenska politika

Zublje v Amazoniji poganja mrzlica po dobičku, neozirajoč se na posledice za okolje in ljudi, so poudarili. "Zanjo pa je soodgovorna tudi evropska in slovenska politika. Slednja trenutno o opustošenju molči," so opozorili. Medije pozivajo, da "po svoji dolžnosti o tej tragediji poročajo in razkrivajo njene povzročitelje". Pozvali so tudi k solidarnosti z najbolj prizadetimi, še posebej s staroselskimi skupinami.

Po uradnih podatkih je v Braziliji v letošnjem letu izbruhnilo več kot 75 tisoč gozdnih požarov, kar je 85 odstotkov več kot lani oziroma največ po letu 2013. Več kot polovico požarov so zabeležili v amazonskem pragozdu. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je tuje vmešavanje v zadevo zavrnil.