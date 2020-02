Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hope Hicks je bila nekoč komunikacijska direktorica v Beli hiši in tesna sodelavka ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Konec februarja 2018 je odstopila s položaja. Ameriški mediji so poročali, da ji je prekipelo zaradi Trumpovega jeznega odziva na njeno pričanje v kongresu.

Zaradi Trumpa mora kdaj tudi sama izreči kakšno "belo laž"

V kongresnem odboru za obveščevalne zadeve, kjer so govorili o ruskem vpletanju v ameriške volitve leta 2016, je takrat dejala, da mora včasih zaradi Trumpa tudi sama izreči kakšno "belo laž". Po posvetu z odvetniki je dodala, da sicer nikoli ni lagala o čem resnem glede preiskave.

"Najboljša v izpolnjevanju Trumpove agende"

Nekdanja tesna sodelavka ameriškega predsednika pa se zdaj po službovanju pri ameriški televizijski mreži Fox vrača v Belo hišo. Enaintridesetletnica bo poročala Jaredu Kushnerju, Trumpovemu zetu in svetovalcu. Kot je dejal Kushner, ni nihče bolj vdan izpolnjevanju Trumpove agende kot Hicksova in da so veseli, da je spet del ekipe.

Nekdanja manekenka je bila s Trumpom že od začetka

Hicksova spada v skupino Trumpovih najzvestejših sodelavcev, saj je bila del ekipe že od leta 2014, ko je delala kot tiskovna predstavnica v predsedniški kampanji.

Foto: Reuters

Nekdanja manekenka se je v času službovanja v Beli hiši zapletla tudi v razmerje z glavnim tajnikom za osebje Bele hiše Robom Porterjem, ki je moral oditi, ker je v javnost prišla informacija, da je bil nasilen do obeh nekdanjih žena.

Veljala je sicer za precej nekonvencionalno direktorico za komunikacije, saj se je držala stran od novinarjev in v javnosti spregovorila le enkrat, ko je množici zaželela vesel božič.