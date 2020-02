Donald Trump o svoji viralni fotografiji: To je photoshop!

Fotograf William Moon je včeraj na Twitterju pod profilom White House Photos delil fotografijo, ki je nastala ob prihodu Donalda Trumpa v Belo hišo.

Moon je predsednika v objektiv ujel ravno v trenutku, ko mu je veter z obraza umaknil lase in razkril oranžen rob ob lasišču, kjer je Donaldova polt precej svetlejša in predvsem - neoranžna. Fotografija je postala viralna in nastala je značka #orangeface, kar ni ušlo niti predsedniku, ki je strasten tviteraš.

"Še več lažnih novic. To je očitno retuširano, a veter je bil močan in lasje so videti dobro, kajne? Vse, samo da bi me blatili," je zapisal na Twitterju.

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

Pristna ali ne, tviteraši so dobili nov zagon

Po kritiki, češ da je šlo za photoshop, se je oglasil tudi fotograf in te očitke zanikal ter dodal, da je na fotografiji z Applovo aplikacijo zgolj "prilagodil barve".

This picture was never photoshopped, but used the Apple smartphone’s photo app to adjust the color of the picture. — White House Photos (@photowhitehouse) February 8, 2020

Podobne fotografije so kmalu po tem objavile tudi druge fotografske agencije, čeprav na njihovih Trumpova (oranžna) polt ni bila tako intenzivna. Nekateri tviteraši so ob tem stopili v bran Moonu in komentirali, da je vse odvisno od modela fotoaparata, kota fotografije, svetlobe in še česa drugega ter da jih pristnost Moonove fotografije niti ne zanima.

Dobili so namreč nov zagon za ustvarjanje "memov" (internetnih šal):

Just when you think you are going to stop laughing at this #OrangeFace meme 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/GiYuQkflFF — KeepOnBelieveInn (@YMBBastepaway) February 8, 2020

When you’ve been working the Mar-A-Lago potato fields all day.... #OrangeFace pic.twitter.com/2Te4Ipwhle — itsallrealitv (@itsallrealitv) February 8, 2020

