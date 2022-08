V bazenu na Hrvaškem utonil otrok. Znane so podrobnosti tragedije.

Nekaj pred 21. uro je v bazenu na otoku Vir utonil otrok, poročajo hrvaški spletni portali.

Zadarska policija je dogodek potrdila, okoliščine pa še preiskujejo. "Preiskava je v teku, vse druge informacije v zvezi z dogodkom bo zjutraj sporočila tiskovna predstavnica policije," so dopoldan sporočili iz zadarske policijske uprave.

Nove podrobnosti o tragičnem dogodku so popoldan objavili na portalu Index.hr.

Zadarska policija v ponedeljek ob 20.49 prejela obvestilo o poskusu oživljanja otroka na otoku Vir.

"Po do sedaj zbranih obvestilih je otrok v nekem trenutku brez staršev zapustil stanovanje vikenda na otoku Vir, kjer so bili nastanjeni. Otroka je čez kratek čas na dnu bazena v nezavestnem stanju opazila lastnica hiše in ga potegnila iz vode. Reševalci nujne medicinske pomoči so otroka oživljali in ga z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Zadar, kjer je umrl," so še navedli pri policiji.

Deček naj bi po poročanju portala zadarski.hr čez nekaj dni dopolnil tri leta.