Začela se je kopalna sezona. Pazite nase in najmlajše! #video

15. junij je dan, ko se uradno začne kopalna sezona. A samo trenutek nepozornosti in kopanje se lahko konča tragično. Minuli konec tedna se je na enem od ljubljanskih kopališč utapljal otrok, reševalec iz vode je to še pravočasno opazil in mu nudil pomoč. Kako lahko sami poskrbimo za varnost in na kaj vse moramo biti pozorni, ko se hladimo v bazenih, rekah, jezerih in morju?

Reševalci opozarjajo, da morajo ljudje za svojo varnost in varnost svojih najmlajših najprej poskrbeti sami. Šele nato pridejo na vrsto reševalci.

"Najbolj lahko poskrbimo prav sami zase in za tiste, ki so okoli nas. Se pravi, da če pridemo na kopališče z otroki, poskrbimo za svoje otroke, da so ves čas pod nadzorom. Ker ravno takrat se zgodijo neprijetne stvari, ko pustimo otroka brez nadzora, pa niti ne vemo, kje na kopališču se nahaja," razlaga Miha Fakin, vodja reševalcev iz vode.

Če otrok obvlada plavanje, je možnost utopitve manjša

Če otrok obvlada plavanje, se možnost utopitve v vodi zmanjša.

"Plavanje je ena od temeljnih aktivnosti, ki jih mora znati vsak otrok. Varnost je na prvem mestu, in to je tista stvar, ki starše po navadi tudi spodbudi, da otroka vključijo v neko organizirano šolo plavanja," pove Gregor Kust, Zavod G-rega, učitelj plavanja, in doda, da se je treba: "Opremiti z rokavčki, s plavalnimi pripomočki, ki otroku omogočajo, da tudi, če pade v vodo in ni vešč plavanja, se obdrži nad vodo."

Vendar ni dovolj samo to, da smo spretni v vodi. Kopališki bonton se začne že ob vstopu na kopališče ali na plažo. Učitelji plavanja in reševalci so si tudi ob tem enotni − odgovornost je tu predvsem na ramenih staršev.

"Velja se ustaviti z otrokom tudi pri navodilih in pravilih ter jih pregledati in otroka opozoriti ter ga že kot sestavni del vzgoje navajati na pravila, omejitve in nevarnosti, ki prežijo v vodi," dodaja Kust.

Nezgoda se lahko pripeti vsakomur, ne le otrokom

"Vsekakor reševalci opazujemo starejše in jim v primeru ekstremne vročine svetujemo, naj se raje pomaknejo v senco," pove Fakin in doda: "Včasih pride tudi do tega, da nas ne poslušajo, in takrat moramo uporabiti druge ukrepe."

Čeprav so njihova opozorila običajno dobronamerna, pa reševalci nemalokrat naletijo na gluha ušesa.

Pozorni moramo biti tudi na druge dejavnike, ne le na vodo

"Da otroci ne skačejo na glavo v vodo, da se zaščitijo s sončnimi kremami, zaradi tega, ker opekline so v tem letnem času kar pogoste, saj vsak teden kakšnega otroka v poletnem času dobimo z opeklinami, predvsem po trupu, obrazu," pove Denis Baš, pediater iz ZD Kamnik.

Tudi majhne žuželke nam lahko včasih povzročijo velike preglavice.

"Na morju so zelo pogoste nadloge v bistvu piki. To so piki komarjev, tudi drugih žuželk, tako da pri tem svetujemo − če je otrok nagnjen k večji reakciji in ima centimetrsko oteklino −, da starši to hladijo, uporabijo kakšno kremo bepanthen plus, lahko tudi antihistaminik, ki ga otrok popije," razloži Baš.