Umrla legendarna demokratska senatorka, ki je delala do 91. leta

Feinsteinova je v svoji karieri zastopala prebivalce Kalifornije in je v ameriškem senatu preživela kar tri desetletja. Med njenimi najpomembnejšimi političnimi zmagami ameriški mediji omenjajo uzakonitev zvezne prepovedi jurišnega orožja leta 1994.

Ob njeni smrti so se oglasili številni ameriški politiki, med drugim tudi nekdanji predsednik Barack Obama.

Dianne Feinstein will be rightly remembered as a trailblazer—the first woman to serve as mayor of San Francisco and the first woman elected to the Senate from California. But once she broke those barriers and walked through those doors, she got to work.



