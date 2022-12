Demokrati po vmesnih volitvah povečali večino v senatu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriške televizije so po večini preštetih glasov volitev drugega kroga za položaj v zveznem senatu ZDA, za katerega sta se potegovala demokratski senator Raphael Warnock in republikanski izzivalec Herschel Walker, zmago pripisale demokratu. Demokrati so tako po vmesnih volitvah svojo večino v senatu povečali na 51 proti 49.