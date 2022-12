Napredek med ZDA in EU glede subvencij za električne avtomobile

Predstavniki ZDA in EU so v ponedeljek po tretjem zasedanju Sveta za tehnologijo sporočili, da so dosegli napredek pri vprašanju ameriške zakonodaje, ki bo evropskim podjetjem onemogočila dostop do davčnih olajšav za električne avtomobile, vendar pa težave niso rešili. Obljubili so nadaljevanje konstruktivnih pogovorov.

"Priznavamo skrbi EU in poudarjamo našo zavezo, da se z njimi spopademo konstruktivno," piše v skupni izjavi ZDA in EU, sprejeti ob koncu zasedanja. Izjava tudi izpostavlja napredek, ki ga je dosegla delovna skupina za rešitev tega vprašanja.

Zakon o boju proti podnebnim spremembam demokrati poimenovali zakon o boju proti inflaciji

ZDA so sprejele 430 milijard dolarjev vreden zakon o boju proti podnebnim spremembam, ki so ga demokrati poimenovali zakon o boju proti inflaciji. Ta predvideva davčne olajšave oziroma posojila za kupce električnih vozil v ZDA v višini 7.500 dolarjev za avtomobil, a le za avtomobile ameriških proizvajalcev. EU trdi, da zakonodaja diskriminira evropske proizvajalce.

Evropski komisar za trgovino Valdis Dombrovskis je zakon v ponedeljek označil za diskriminatornega in pozval vlado predsednika Joeja Bidna, naj ga ustrezno spremeni. Američani se k temu niso zavezali, državni sekretar Antony Blinken pa je dejal, da so dosegli konkreten napredek o ključnih vprašanjih, med drugim glede ruske vojne v Ukrajini, davčno vprašanje pa bodo že rešili.

"S teh sestankov smo vsi prišli prepričani, da je to zelo pozitiven, produktiven način za napredek tako EU kot ZDA," je izjavil Blinken po šestih urah zasedanj v College Parku v Marylandu blizu Washingtona.

Mudilo se jim je doseči dogovor o davčnih olajšavah

Pogajalcem obeh strani naj bi se zelo mudilo doseči dogovor o davčnih olajšavah, preden bodo z začetkom prihodnjega leta začela veljati nekatera določila ameriškega zakona. Pogovorov so se udeležili tudi ministrica za trgovino ZDA Gina Raimondo, ameriška trgovinska predstavnica Katherine Tai in podpredsednica evropske komisije Margrethe Vestager.

Biden bi zakon sprejel z izvršnim ukazom

Nezadovoljstvo z ameriškim zakonom je Bidnu uradno na štiri oči izrazil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je bil prejšnji teden na državniškem obisku v ZDA. Evropska stran meni, da bi Biden zadevo lahko uredil z izvršnim ukazom, da ne bi bilo treba spet v kongres, kjer bi lahko povzročali težave republikanci.

Svet za tehnologijo se je na prvih dveh sestankih osredotočal na sodelovanje na področju regulacij in na skupno fronto proti Kitajski. Med drugim so se dogovorili o skupnem kažipotu za ocenjevanje, ali so tehnologije umetne inteligence zaupanja vredne, in za vzpostavitev delovne skupine za zmanjšanje ovir pri raziskavah kvantne računalniške tehnologije.

Dogovorili so se tudi o podpori projektom digitalnih povezav na Jamajki in v Keniji z obetom za širitev na tretje države. ZDA in EU so se tudi zavezale, da bosta izboljšala preglednost javnih subvencij sektorju polprevodnikov.