V Franciji kmalu prepoved letenja na kratke razdalje, težave tudi za zasebnike

Spremembe v Franciji so del državnega zakona o podnebju iz leta 2021, prvič pa jih je predlagala francoska državljanska konvencija o podnebju. Gre za skupščino državljanov, katerih naloga je najti različne načine za zmanjšanje izpustov ogljika v državi.

Sprva bo prepoved veljala le za tri relacije in tri leta

Prepoved bo veljala tri leta, nato pa jo mora komisija znova oceniti. "To je velik korak naprej v politiki zmanjševanja emisij toplogrednih plinov," je v sporočilu za javnost zapisal delegirani minister za transport Clément Beaune. "Ponosen sem, da je Francija pionir na tem področju," je dodal. Da bo prepoved začela veljati, bo po besedah ministra trajalo nekaj časa, bo pa to storjeno "v najkrajšem mogočem času".

Sprva bo prepoved veljala le za tri relacije, in sicer med Parizom Orlyjem ter Nantesom, Lyonom in Bordeauxem, kjer obstajajo železniške alternative. Če se bodo železniške storitve izboljšale, pa bodo morda dodali še več poti, vključno s tistimi med letališčem Pariz Charles de Gaulle ter Lyonom in Rennesom ter med Lyonom in Marseillom. Nova pravila bodo morali upoštevati tudi povezovalni poleti.

Prepoved letenja na kratke razdalje bo veljala za relacije, kjer obstajajo železniške alternative. Foto: Shutterstock

Odločitev Evropske komisije ima tako pozitivne kot negativne vidike

Ko so bili napovedani ukrepi prvič predstavljeni, sta jim nasprotovala Združenje francoskih letališč (UAF) in evropska podružnica Mednarodnega sveta letališč (ACI Europe). To je Evropsko komisijo spodbudilo k poglobljeni preiskavi o tem, ali se načrt lahko uresniči ali ne. Evropska uredba o zračnem prevozu namreč navaja, da lahko država članica, "kjer obstajajo resni okoljski problemi, omeji ali zavrne uveljavljanje prometnih pravic, zlasti kadar drugi načini prevoza zagotavljajo zadovoljivo storitev".

Vodja transportne kampanje Greenpeace France Sarah Fayolle je za Euronews povedala, da ima odločitev Evropske komisije tako pozitivne kot negativne vidike: "Gremo v pravo smer, vendar začetni ukrep (prepoved letov le na treh relacijah) ni preveč ambiciozen. Iti moramo še dlje."

"Ponosen sem, da je Francija pionir na tem področju," je dejal francoski delegirani minister za transport Clément Beaune. Foto: Shutterstock

Velika težava tudi zasebna letala

Veliko težav in ogorčenja pa v Franciji povzročajo tudi zasebna letala, ki jim močno nasprotujejo. V državi si namreč prizadevajo za bolj zelen promet, ki bo pravičen za prebivalstvo. Minister za transport Beaune je dejal, da država ne more več sprejemati, da bi bogati uporabljali zasebna letala, medtem ko javnost znižuje stroške, da bi se uspešno spopadli z energetsko krizo in podnebnimi spremembami. Ogorčeni so predvsem nad podvigi zvezdnikov in milijarderjev. Zasebno letalo Stevena Spielberga je denimo v samo dveh mesecih namreč pokurilo za približno 117 tisoč evrov goriva.

Poročilo Evropske zveze za čisti promet Transport and Environment (T&E) je pokazalo, da zasebna letala do 14-krat bolj onesnažujejo okolje kot komercialni leti in kar 50-krat bolj kot vlaki. Kljub nujnim pozivom aktivistov pa Francija verjetno ne bo uvedla popolne prepovedi zasebnih letal. Največ, kar lahko naredijo, je visoka obdavčitev.

Francija ima glede na nedavne podatke največ zasebnih letal v Evropi. Najpogostejši so leti v Pariz in na francosko riviero. Raziskava T&E je pokazala tudi, da je leta 2019 kar desetina potnikov potovala z zasebnimi letali, polovica pa jih je potovala na razdalji manj kot 480 kilometrov. Francoska vlada verjame, da je ukrepanje na ravni EU najboljši način za reševanje te težave. Beaune je zato dejal, da bo to vprašanje izpostavil na prihajajočem srečanju evropskih prometnih ministrov.

Cilj je avtomobile v čim večji meri zamenjati za električna kolesa

Kot del poziva predsednika Emmanuela Macrona h "kolektivni treznosti" pri rabi energije se francoske državljane spodbuja tudi, da svoje avtomobile zamenjajo za električna kolesa. Gospodinjstvom z nizkimi dohodki bodo namreč za subvencioniranje prehoda namenili štiri tisoč evrov, premožnejšim državljanom pa nekoliko manj. Z načrtom "Le Plan Vélo", ki so ga predstavili lansko leto, bi Francija lahko dohitela Nizozemce, Nemce in Dance, ki kolesa obožujejo.

Cilj je, da do leta 2024 kolo uporablja vsaj devet odstotkov prebivalcev. Trenutno ga uporabljajo trije odstotki, medtem ko se Nizozemska ponaša s kar 27 odstotki.

Z načrtom "Le Plan Vélo", ki so ga predstavili lansko leto, bi Francija lahko dohitela Nizozemce, Nemce in Dance, ki kolesa obožujejo. Foto: Shutterstock