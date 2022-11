Dogovor med Irsko in Francijo: državi bodo povezali s kablom

Francija in Irska sta podpisali dogovor, s katerim sta se zavezali k razvoju Keltskega povezovalnega priključka. Gre za podvodno električno povezavo, ki bo omogočila izmenjavo električne energije med obema državama. Gre za prvo takšno povezavo med celinsko Evropo in Irsko.

Predstavniki irskega operaterja električnega omrežja EirGrid in francoskega operaterja omrežja RTE so podpisali finančno in tehnično pogodbo za visokonapetostni podmorski kabel. Pri podpisu pogodbe sta sodelovala tudi ministra obeh držav za energijo. "V trenutnih razmerah na energetskem trgu in zaradi potrebe po opustitvi uvoza ruskih fosilnih goriv je evropska energetska infrastruktura postala pomembnejša kot kdaj prej," je ob podpis nove pogodbe komentiral Kadri Simson, evropski komisar za energijo.

Irska se prvič povezuje z drugo državo iz Evropske unije

Keltski povezovalni priključek ima zelo pomembno vlogo za irsko gospodarstvo, saj je s podpisom pogodbe Irska končala izolacijo od elektroenergetskega sistema Evropske unije. Irci so si s tem zagotovili izboljšano zanesljivost oskrbe z električno energijo ter obenem pospešili razvoj obnovljivih virov energije v obeh državah.

EirGrid in RTE sta podpisala 800 milijonov vreden dogovor o financiranju z bankami Barclays, BNP Paribas, Danske Bank in Evropsko investicijsko banko. Projekt je leta 2019 prejel nepovratna sredstva Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) v vrednosti 530,7 milijona evrov za podporo gradbenim delom. Program CEF je zagotovil tudi 8,3 milijona evrov za študijo izvedljivosti Keltskega povezovalnega priključka ter začetno zasnovo in predhodno posvetovanje.

Povezovalni kabel bo dolg 575 kilometrov

Pretvorne postaje v obeh državah bosta gradila Siemens Energy in francosko podjetje Nexans, ki bosta oblikovali in namestili 575 kilometrov dolg električni kabel. Kabel bo povezoval irsko okrožje Vzhodni Cork in francosko obalo Bretanije, neposredno pa bo povezan s postajo v irskem mestu Knockraha in francoskim mestom La Martyre. Dela bodo končana leta 2026, Keltski povezovalni priključek bo imel zmogljivost 700 megavatnih ur, kar bo dovolj za dobavo energije 450 tisoč odjemalcem.