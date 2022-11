Prvi takšne vrste: električni orjak za delo v rudniku #foto

Rudarski tovornjak 793 so pri Caterpillarju razvili skupaj z nekaterimi velikimi rudarskimi podjetji, kot so Rio Tinto, BHP in Newmont Corporation. V prvem uradnem praktičnem preizkusu, ko je prevozil sedem kilometrov po ravnem, je kamion dosegel maksimalno hitrost 60 kilometrov na uro. V drugem testu, kjer se je ves čas vzpenjal, je dosegel hitrost 12 kilometrov na uro. Pri Caterpillarju niso navedli velikosti baterije in kako dolgo bi lahko efektivno opravljal svoje naloge, preden bi ga bilo treba napolniti.

Za kako velik delovni stroj gre v najlepši meri pokaže ta fotografija. Delavci ob njem so pravzaprav miniaturni. Foto: Caterpillar

Kako poganjati rudnik izključno na obnovljive vire?

Ker je Caterpillar eno največjih podjetij za proizvodnjo delovnih strojev, morajo imeti tudi svoj testni poligon. Ta ni, tako kot pri proizvajalcih osebnih avtomobilov, asfaltni poligon, temveč gre za pravi mali rudnik. V njem poleg preizkušanja novih delovnih strojev in tovornjakov želijo prikazati, da se da rudariti tudi s pomočjo obnovljivih virov. Uporabljajo enake rešitve, ki jih lahko rudniki po vsem svetu, med njimi so tudi sončne celice z močjo 750 kilovatov, v prihodnje pa bodo njihovo moč povečali na 2 MW. Dodatno bodo vgradili še vetrne elektrarne in še povečali skupno moč, pridobljeno energijo pa hranijo v baterijskih zalogovnikih s kapaciteto 18 megavatnih ur.

Ob takšni podpori obnovljive energije bo smiseln tudi nakup ogromnega električnega tovornjaka. Ne le, da se z njim zmanjša oziroma povsem izniči potreba po dizelskem gorivu, bistveno se zmanjša tudi izpust emisij, ki pri ogromnih delovnih tovornjakih niso majhni.

Z regeneracijo pridobi veliko energije

Pri Caterpillarju sicer niso sporočili, kakšen doseg ima oziroma kako velike baterije so vgrajene v modelu 793. Zaradi skupne mase 260 ton je doseg sicer kratek, a v resnici takšni tovornjaki opravijo le nekaj kilometrov poti in to pot ponavljajo iz dneva v dan. Glavna prednost je tako regeneracija zavorne energije pri spustu, tovornjak pa dovolj napolni svoje baterije, da lahko večkrat ponovi takšno pot.

Gre sicer za enega izmed prototipov, a s prihodom električnih tovornjakov in možnosti pridobivanja obnovljivih virov energije bi bili rudniki vsaj z enega vidika manj sporni za okoljevarstvenike.

Foto: Caterpillar