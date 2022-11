Peklenski let: deklica je divjala, starši pa nič #video

Kot je razvidno s posnetka, je deklica skakala po mizici, ki je pritrjena na zadnjo stran sedeža in se pri tem opirala na sprednji sedež. Potnika pred njo početje očitno ni motilo, poroča Daily Mail.

So se pa pod objavljenim posnetkom zvrstili številni komentarji ljudi, ki so zgroženi nad obnašanjem deklice in predvsem nad njenimi starši. Ti, kljub temu, da je s svojim skakanjem motila druge potnike, niso ničesar storili, da bi to preprečili.

"Kako je moški lahko ostal miren? Nekateri starši res ne znajo nadzorovati svojih otrok," je zapisal eden od uporabnikov Reddita. Spet drugi pa je komentiral, da svojim otrokom ne bi dovolil, da se tako obnašajo in motijo druge.